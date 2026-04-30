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Nordsee nicht mehr fern

Wal Timmy schnuppert schon Salzwasser

Donnerstag, 30. April 2026 | 11:25 Uhr
Mit Gurten zogen die Helfer den Wal in den Lastkahn
APA/APA/dpa/Jens Büttner
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Von: luk

Gute Nachrichten kommen aus der Ostsee zwischen Deutschland und Dänemark. Dort fährt derzeit der Konvoi, der den gestrandeten Buckelwal “Timmy” in die Nordsee zieht.

Bekanntlich lag der Wal wochenlang vor der Insel Poel. Einer privaten Initiative gelang es schließlich, das tonnenschwere Tier in eine Schwimmbarge zu leiten, mit dem normalerweise Boote transportiert werden.

Die Barge wird von der Fortuna B gezogen. Mit rund fünf Knoten oder knapp zehn km/h steuert der Konvoi derzeit etwas südwestlich der Insel Anholt Richtung Norden.

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Geht es so reibungslos weiter, wird Timmy voraussichtlich schon am Freitag in die Nordsee einfahren. Doch schon jetzt kann der verirrte Waal Salzwasser schnuppern. In diesem Bereich der Ostsee strömt bereits Wasser mit höherem Salzgehalt aus der Nordsee ein. Für Timmy den Wal ist das entscheidend, da es mehr der natürlichen Umgebung von Buckelwalen entspricht.  Auch für die angegriffene Haut des Wals ist Salzwasser gut. In der Ostsee ist das Wasser eher “süßer”.

Die Rettungsaktion bleibt umstritten. Kritische Stimmen sagen, dass Timmy nach dem wochenlangen Aufliegen auf Sandbänken Verletzungen davongetragen habe. Andere Experten sprachen sich sogar dafür aus, den Wal sterben zu lassen. Die privaten Initiatoren der Rettungsaktion sahen hingegen eine Chance für den Meeressäuger.

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