Die Slalom-Queens zu Gast im Ahrntal

Von: Ivd

Ahrntal – Es ist angerichtet – für zwei spannende Europacup-Slaloms der Damen in der Skiworld Ahrntal. Die Queens of Goasleitn werden auch bei der sechten Auflage am Samstag und Sonntag wieder sportliche Spitzenleistungen zeigen, den Zuschauern im Zielraum und vor den Bildschirmen im Live-Stream.

Grünes Licht für die Durchführung des Events auf der selektiven Goasleitn-Piste in Steinhaus gab die FIS-Schneekontrolle. Auch die finale Starterliste ist mittlerweile komplett mit Läuferinnen aus insgesamt 27 Nationen. Zahlenmäßig am stärksten vertreten sind die italienischen Damen, gefolgt von den Teams aus der Schweiz, Frankreich, USA, Österreich und Schweden.

Mit dabei sind internationalen Top-Läuferinnen wie die schwedische Vorjahressiegerin Estelle Alphand, die Schweizerin Nicole und die Tschechin Martina Dubovska. Auch die Südtiroler Nachwuchshoffnungen um Laura Steinmair und Celina Haller werden sich unerschrocken vom Starthaus direkt in den berüchtigten Steilhang der Goasleitn-Piste schwingen.

Der erste Durchgang startet jeweils um 10.00 Uhr, die finale Entscheidung fällt dann ab 13.00 Uhr. Nach den zwei Rennen werden bei der After-Race Party im Hexenkessel und Skihaus Pub die erfolgreichen Athletinnen nochmals gebührend gefeiert. Die Krönung der Queens of Goasleitn kann auch bequem im Live-Stream auf der Website www.queensofgoasleitn.com mitverfolgt werden.