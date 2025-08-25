Djokovic beim US-Open-Auftaktsieg mit körperlichen Problemen

Von: APA/sda/Reuters

Der Serbe Novak Djokovic ist mit einem 6:1,7:6(3),6:2-Sieg gegen den US-Amerikaner Learner Tien in das letzte Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres gestartet, war körperlich aber nicht auf der Höhe. Taylor Fritz (4) und Ben Shelton (6) eröffneten ihr Heim-Major in New York ebenso mit Dreisatzsiegen, während Daniil Medwedew (13) als einziger besser gereihter Spieler ausschied. Bei den Frauen gaben sich u.a. Aryna Sabalenka, Jessica Pegula und Jasmine Paolini keine Blöße.

Der 38-jährige Djokovic hatte es mit einem halb so alten Konkurrenten zu tun. “Ich wünschte, ich hätte Learner Tiens Alter”, gab der vierfache US-Open-Sieger nach der Partie zu. Sein Körper erhole sich nicht mehr so schnell. “Ich habe aber immer noch die Motivation.” Er sei aber überrascht gewesen, wie schlecht er sich im zweiten Satz gefühlt habe, sagte die Nummer sieben der Setzliste. “Ich habe keine Verletzung oder so etwas. Ich hatte einfach große Schwierigkeiten, lange Ballwechsel durchzuhalten und mich nach den Punkten zu erholen.”

Fritz und Shelton wollen 22-jährige US-Flaute beenden

Fritz und Shelton bilden die Speerspitze der US-Bemühungen, dieses Major im Männer-Einzel erstmals seit 22 Jahren zu gewinnen. Im Vorjahr hatte es Fritz ins Finale geschafft, in dem er dem Südtiroler Jannik Sinner unterlag. Den erneuten Anlauf begann der 27-Jährige mit einem 7:5,6:2,6:3 gegen seinen Landsmann Emilio Nava. Shelton kam über den Peruaner Ignacio Buse mit 6:3,6:2,6:4 hinweg. “Ich fühle mich wie zu Hause. Das ist der beste Court im Tennis”, meinte der 22-Jährige über das Arthur Ashe Stadium.

Die belarussische Weltranglistenerste Sabalenka (1) begann mit einem 7:5,6:1 gegen die Schweizerin Rebeka Masarova, die US-Amerikanerin Pegula (4) mit einem 6:0,6:4 gegen die Ägypterin Mayar Sherif und die Italienerin Paolini (7) mit einem 6:2,7:6(4) über die Australierin Destanee Aiava. Emma Raducanu gewann ihr erstes US-Open-Match seit sie 2021 als Qualifikantin den Titel geholt hatte. Die Britin gab Ena Shibahara (JPN) mit 6:1,6:2 das Nachsehen. Alexandra Eala wiederum gewann als erste Filipina ein Major-Match.