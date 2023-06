Djokovic gegen Alcaraz im Halbfinale der French Open

Im Halbfinale der French Open kommt es zum Generationenduell der Superstars. In der Vorschlussrunde des mit 49,6 Mio. Euro dotierten Tennis-Majors treffen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic und der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz aufeinander. Der 36-jährige Djokovic besiegte am Dienstag im Viertelfinale den Russen Karen Chatschanow mit 4:6,7:6(0),6:2,6:4, der 20-jährige Spanier Alcaraz fertigte den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:2,6:1,7:6(5) ab.

Djokovic steht zum zwölften Mal im Halbfinale der French Open und hat damit den nächsten Schritt zum angestrebten alleinigen Grand-Slam-Titelrekord geschafft. Zwei Siege in Roland Garros fehlen ihm noch zu seinem 23. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier, womit er den Spanier Rafael Nadal hinter sich lassen würde.

Schon im nächsten Spiel wartet allerdings ein Alcaraz in Hochform. Der spanische Jungstar machte mit dem Weltranglisten-Fünften Tsitsipas, der im Achtelfinale den Überraschungslauf des Österreichers Sebastian Ofner in drei Sätzen beendet hatte, in den ersten zwei Sätzen kurzen Prozess. Im dritten Satz vergab er allerdings drei Matchbälle und musste ins Tiebreak, in dem er nach 2:12 Stunden Spielzeit seinen insgesamt sechsten Matchball verwertete.

“Ich war in Schwierigkeiten, aber bin froh, dass ich das überwunden habe, fokussiert bleibe und auf einem guten Niveau spiele”, sagte Alcaraz. Auf das Aufeinandertreffen mit Djokovic meinte er: “Diese Partie hat sich jeder gewünscht. Wenn du der Beste sein willst, musst du die Besten besiegen und er ist einer der besten Spieler der Welt.” Der Spanier hat das bisher einzige Aufeinandertreffen gewonnen: Im Vorjahr hatte sich der Teenager zwei Tage nach seinem 19. Geburtstag im Halbfinale des Sandplatzturniers von Madrid in einem spannenden Spiel mit 6:7(5),7:5,7:6(5) durchgesetzt.

Doch so wie Alcaraz präsentierte sich auch Djokovic in Paris bisher stark, am Dienstag wurde er aber erstmals voll gefordert und gab gegen Chatschanow den ersten Satz im Turnierverlauf ab. “Er war über zwei Sätze der bessere Spieler und dann habe ich ein perfektes Tiebreak gespielt”, sagte Djokovic. “Ich bin froh, diese große Herausforderung gemeistert zu haben.” Er konnte sich aber wieder auf seine Nervenstärke verlassen und gewann auch das fünfte Tiebreak bei dieser Auflage des Sandplatzklassikers.

Öfter unter den besten vier bei den French Open als Djokovic stand nur Nadal, der 15 Mal das Halbfinale erreichte und in diesem Jahr wegen einer Verletzung nicht in Paris spielt.