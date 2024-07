Djokovic in Wimbledon ohne Mühe – Vondrousova out

Von: APA/dpa

Knapp einen Monat nach seiner Knie-Operation hat der serbische Tennis-Star Novak Djokovic in Wimbledon seine Erstrundenpartie gewonnen. Der 37-Jährige besiegte den Qualifikanten Vit Kopriva (CZE) mit 6:1,6:2,6:2. Titelverteidigerin Marketa Vondrousova verabschiedete sich indes zum Auftakt. Die Tschechin unterlag Jessica Bouzas Maneiro (ESP) mit 4:6,2:6. Die topgesetzte Iga Swiatek aus Polen setzte sich gegen Sofia Kenin aus den USA mit 6:3,6:4 durch.

“Ich bin sehr glücklich, wie ich mich auf dem, Platz gefühlt habe. Ich wusste nicht, wie es sich wirklich auf dem Platz anfühlt. Training ist doch anders als ein Match”, sagte Djokovic. Der Weltranglisten-Zweite spielte mit einer Bandage am rechten Knie. Er habe versucht, sich auf das Spiel zu konzentrieren und nicht so sehr an das Knie zu denken. Im Achtelfinale der French Open hatte sich Djokovic Anfang Juni einen Meniskusriss zugezogen, das Match aber gewonnen. Auf das Viertelfinale in Paris verzichtete er und ließ sich operieren.

Alexander Zverev löste seine Erstrundenaufgabe in Wimbledon souverän. Drei Wochen nach seinem verlorenen French-Open-Finale startete der 27-jährige Deutsche mit einem ungefährdeten 6:2,6:4,6:2 gegen Roberto Carballes Baena aus Spanien in das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison. Der Weltranglisten-Vierte Zverev verwandelte nach 1:53 Stunden den ersten Matchball. Der als Nummer sechs gesetzte Russe Andrej Rublew musste sich dem Argentinier Francisco Comesana mit 4:6,7:5,2:6,6:7(5) geschlagen geben.

Als vor Vondrousova letzte Titelverteidigerin war für Steffi Graf vor 30 Jahren schon zum Auftakt Endstation gewesen. Vondrousova hatte sich im Vorjahr als ungesetzte Spielerin beim Rasen-Traditionsturnier durchgesetzt. Heuer war ihre Vorbereitung von einer Hüftverletzung beeinträchtigt, in Berlin musste sie aufgeben. Der in der Weltrangliste auf Platz 83 liegenden Bouzas Maneiro reichte es gegen ihre fehleranfällige Gegnerin, den Ball in erster Linie im Spiel zu halten. Die 21-Jährige holte ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Event überhaupt.

Mit Vondrousovas Ausscheiden ist für eine weitere Mitfavoritin Wimbledon vorbei. Zuvor hatte die belarussische Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka ihre Titel-Hoffnung aufgeben müssen. Sie sagte wegen einer Schulterverletzung ihren Start kurzfristig ab.