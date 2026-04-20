Doppelerfolg für Südtiroler Athleten in Mailand

Von: mk

Mailand – Ein hochklassiger Paraclimbing‑Wettbewerb ging am vergangenen Wochenende im Kletterzentrum Rockspot in Mailand über die Bühne: der LeadItaliencup im Paraclimbing, eine der wichtigsten Stationen der nationalen Wettkampfserie 2026. David Kammerer und Florian Mutschlechner gewannen in ihren Kategorien.

Rund 45 Athletinnen und Athleten aus ganz Italien stellten sich der Herausforderung und sorgten für beeindruckende sportliche Leistungen. Beide AVS-Athleten brachten Medaillen heim. David Kammerer gewann den Italiencup in der Kategorie AL2.

Kammerer zeigte sich während des gesamten Wettkampfs in Topform: Sowohl in beiden Qualifikationsrunden als auch in der Finalrunde erreichte er jeweils das Top und zeigte sich damit eindrucksvoll von seiner besten Seite. Florian Mutschlechner sicherte sich den Sieg in der Kategorie AL1.Bei ihm blieb es bis zuletzt spannend: Nach hart umkämpften Qualifikationsrunden fiel die Entscheidung erst im Finale, in dem Mutschlechner nochmals zulegen konnte und schließlich seine Mitstreiter übertraf.

Begleitet wurde der Wettkampf von Laura Mancuso, Präsidentin der Fondazione Angelo D’Arrigo, die anlässlich des 20. Todestages des berühmten Alpinisten und Sportpiloten eine besondere Initiative unterstützte. Die Stiftung überreichte der italienischen Para‑Climbing‑Nationalmannschaft Reiserucksäcke – ein Zeichen der Wertschätzung und ein starkes Symbol für die Werte dieses Sports: Mut, Engagement und das Überwinden vermeintlicher Grenzen.

Der Wettkampf bestätigte einmal mehr die sportliche Qualität und das stetige Wachstum dieser Disziplin in Italien.

Alle Ergebnisse des Italiencups Lead im Paraclimbing sind hier zu finden.

Die nächste Etappe des Italiencups Lead im Paraclimbing findet am 2. Und 3. Mai in Rom statt.