Aktuelle Seite: Home > Sport > Dortmund bleibt Bayern mit 4:0 gegen Mainz auf den Fersen
Sabitzer gab nach seiner Wadenverletzung Comeback

Dortmund bleibt Bayern mit 4:0 gegen Mainz auf den Fersen

Freitag, 13. Februar 2026 | 22:56 Uhr
Sabitzer gab nach seiner Wadenverletzung Comeback
APA/APA/dpa/Arne Dedert
Schriftgröße

Von: apa

Borussia Dortmund lässt nicht locker. Der erste Verfolger von Deutschlands Fußball-Meister Bayern München fertigte den FSV Mainz am Freitag 4:0 ab und liegt nach dem sechsten Ligasieg in Folge vorerst erneut nur drei Zähler hinter dem Leader. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer gab nach einem Monat Pause wegen einer Wadenverletzung sein Comeback. Der Mittelfeldmann wurde beim BVB in der 74. Minute eingewechselt. Die Bayern gastieren am Samstag bei Abstiegskandidat Werder Bremen.

Dortmund gab sich zu Hause gegen den Nachzügler keine Blöße. Zweimal Serhou Guirassy (10., 42.) und Maximilian Beier (15.) trafen jeweils nach Vorlagen von Julian Ryerson zur 3:0-Pausenführung. Nach Seitenwechsel sorgte Ramy Bensebaini ebenfalls nach Ryerson-Assist für den Schlusspunkt (84.). Bei den Mainzern spielte ÖFB-Verteidiger Stefan Posch in der Abwehr durch, Landsmann Phillipp Mwene wurde wie zuletzt üblich eingewechselt – diesmal in der 60. Minute. Nikolas Veratschnig saß auf der Ersatzbank.

Der BVB ist mittlerweile 15 Ligaspiele ungeschlagen und träumt vom ersten Meistertitel seit 2012. Ihre bisher einzige Liganiederlage der Saison hatten die Dortmunder Mitte Oktober mit einem 1:2 bei den Bayern kassiert. Die Revanche steht in zwei Wochen (28. Februar) in Dortmund auf dem Programm.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
65
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
55
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
54
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
48
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Kommentare
35
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 