Dortmund bleibt Bayern mit 4:0 gegen Mainz auf den Fersen

Von: apa

Borussia Dortmund lässt nicht locker. Der erste Verfolger von Deutschlands Fußball-Meister Bayern München fertigte den FSV Mainz am Freitag 4:0 ab und liegt nach dem sechsten Ligasieg in Folge vorerst erneut nur drei Zähler hinter dem Leader. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer gab nach einem Monat Pause wegen einer Wadenverletzung sein Comeback. Der Mittelfeldmann wurde beim BVB in der 74. Minute eingewechselt. Die Bayern gastieren am Samstag bei Abstiegskandidat Werder Bremen.

Dortmund gab sich zu Hause gegen den Nachzügler keine Blöße. Zweimal Serhou Guirassy (10., 42.) und Maximilian Beier (15.) trafen jeweils nach Vorlagen von Julian Ryerson zur 3:0-Pausenführung. Nach Seitenwechsel sorgte Ramy Bensebaini ebenfalls nach Ryerson-Assist für den Schlusspunkt (84.). Bei den Mainzern spielte ÖFB-Verteidiger Stefan Posch in der Abwehr durch, Landsmann Phillipp Mwene wurde wie zuletzt üblich eingewechselt – diesmal in der 60. Minute. Nikolas Veratschnig saß auf der Ersatzbank.

Der BVB ist mittlerweile 15 Ligaspiele ungeschlagen und träumt vom ersten Meistertitel seit 2012. Ihre bisher einzige Liganiederlage der Saison hatten die Dortmunder Mitte Oktober mit einem 1:2 bei den Bayern kassiert. Die Revanche steht in zwei Wochen (28. Februar) in Dortmund auf dem Programm.