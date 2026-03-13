Drei Vertelfinalspiele der ICE Hockey League am Samstag

Von: mk

Bozen – Die Playoffs der win2day ICE Hockey League werden am Samstag fortgesetzt, bzw. die Serie zwischen dem EC-KAC und Hydro Fehérvár AV19 am Sonntag eröffnet, nachdem Spiel eins am Dienstag aufgrund eines medizinischen Notfalls im ersten Drittel abgebrochen werden musste und die darauffolgende Partie am Donnerstag nicht stattfand. Spiel eins der Best-of-7-Serie findet nun am Sonntag in Klagenfurt statt. In den übrigen drei Serien wird am Samstag bereits die dritte Partie ausgetragen. Dabei stehen Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg und der EC iDM Wärmepumpen VSV bereits gehörig unter Druck. Beide Teams liegen in ihren Serien mit 0:2 zurück. Zwischen dem HCB Südtirol Alperia und Olimpija Ljubljana ist hingegen alles ausgeglichen. Alle Partien des Wochenendes sind live auf Sporteurope.tv zu sehen.

Die Viertelfinalserie zwischen dem EC-KAC und Hydro Fehérvár AV19 wird als Best-of-Seven-Serie fortgesetzt. Beide Teams und ihre Spieler haben den klaren Wunsch geäußert, die Serie wie geplant vollständig auszutragen – als Zeichen des Zusammenhalts und der Unterstützung für Jordan Murray in seiner Genesungsphase. Der Auftakt findet nun am Sonntag um 18.00 Uhr in Klagenfurt statt. Alle vier Saisonduelle gingen im Grunddurchgang an den KAC, zwei davon erst nach Verlängerung bzw. Penaltyschießen.

Salzburg gegen Pustertal unter Druck

Titelverteidiger Salzburg liegt gegen Pustertal in der Serie bereits mit 0:2 zurück. Beide Male kassierte der zehnfache Champion knappe Niederlagen: Zum Auftakt mit 2:3/OT, gefolgt von einer 1:2-Niederlage in Bruneck. Nun müssen sie vor heimischem Publikum am Samstag gewinnen, um nicht vier Matchpucks gegen sich zu haben. Letztmals lagen die Red Bulls in einer Playoff-Serie im Halbfinale 2021 gegen den KAC mit 0:2 zurück. Auch Spiel drei ging verloren, und die Serie endete schließlich mit 1:4. Es war die letzte Saison, in der die Mozartstädter nicht Meister wurden. Zwei weitere Male – im Halbfinale 2021 gegen Wien und im Finale 2006 gegen den VSV – gelang es ihnen ebenfalls nicht, einen 0:2-Rückstand noch in einen Serienerfolg zu drehen. Doch zweimal schafften sie dieses Kunststück bereits: 2014 im Viertelfinale gegen Dornbirn und 2010 im Finale gegen Linz drehten die Red Bulls einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Seriensieg.

Graz vor heimischem Publikum mit der Chance aufs 3:0

Regular Season-Champion Graz ist aktuell voll auf Kurs Halbfinale. Nach einem knappen 2:1/OT-Heimsieg gegen Villach folgte am Donnerstag ein 5:1-Auswärtssieg. Somit können die Steirer am Samstag bereits auf 3:0 stellen und sich Matchpucks sichern. In dieser Saison entschieden sie bislang zwei der drei Heimspiele gegen die Adler für sich. In der vergangenen Saison führte Graz in der Viertelfinalserie gegen Linz ebenfalls bereits mit 2:0, schied am Ende aber noch mit 3:4 aus.

Bozen will vor heimischem Publikum vorlegen

Mit zwei Auswärtssiegen startete die Serie zwischen Bozen und Ljubljana. Zunächst setzten sich die Slowenen in Bozen knapp mit 3:2/OT durch, gefolgt von einem 2:1-Erfolg der Südtiroler in Ljubljana. Die Viertelfinal-Auftaktniederlage war übrigens Bozens erste Heimniederlage gegen Olimpija seit dem 26. September 2023 und fünf Heimsiegen in Folge.

win2day ICE Hockey League:

Sa, 14.03.2026:

Viertelfinale Spiel 3:

18.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: HRONSKY, SMETANA, Bedynek, Durmis

Stand in der best-of-7-Serie: 2:0

19.15 Uhr: EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal

Referees: HUBER A., STERNAT, Nothegger, Zacherl

Stand in der best-of-7-Serie: 0:2

19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – Olimpija Ljubljana

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Puff, Zgonc

Stand in der best-of-7-Serie: 1:1

So, 15.03.2026:

Viertelfinale Spiel 1:

18.00 Uhr: EC-KAC – Hydro Fehérvár AV19

Referees: KAINBERGER, OFNER, Jedlicka, Konc

Stand in der best-of-7-Serie: 0:0

Alle Spiele werden beim Streaming-Partner Sporteurope.tv übertragen.