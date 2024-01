Dreier krönt sich im Vertical zur Europameisterin

Vizeweltmeisterin Sarah Dreier hat sich bei der EM im Skibergsteigen in Flaine (Frankreich) erstmals zur Europameisterin im Vertical gekürt. Die Salzburgerin wurde am Donnerstag in ihrer Paradedisziplin der Favoritenrolle gerecht und siegte im Aufstiegsrennen knapp 20 Sekunden vor der Italienerin Alba de Silvestro. 22:26 Minuten benötigte Dreier für den rund 500 Höhenmeter umfassenden Aufstieg.

Im U23-Bewerb der Männer ging Gold ebenfalls an Österreich. Paul Verbnjak hatte sich bereits im Individual am Montag durchgesetzt, der Kärntner holte nun auch Gold im Aufstieg. Das Podest in der Gesamtwertung verpasste Verbnjak dabei nur um drei Sekunden. Der von Rückenschmerzen geplagte Vorarlberger Daniel Ganahl wurde 15.