Aktuelle Seite: Home > Sport > Ducks und Wild im NHL-Westen in 2. Play-off-Runde
Jubel bei den "Enten" aus Kalifornien

Ducks und Wild im NHL-Westen in 2. Play-off-Runde

Freitag, 01. Mai 2026 | 09:42 Uhr
Jubel bei den \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SEAN M. HAFFEY
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die Anaheim Ducks und die Minnesota Wild haben am Donnerstag (Ortszeit) den Aufstieg in die zweite Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) fixiert. Die Ducks besiegten in Spiel sechs daheim die Edmonton Oilers mit 5:2 und gewannen die “best of seven”-Serie gegen die Kanadier mit 4:2. Mit exakt den gleichen Zahlen stieg Minnesota auf, auch die Wild feierten einen 5:2-Erfolg gegen die Dallas Stars und kamen gesamt mit 4:2 weiter.

Anaheim setzte sich erstmals seit neun Jahren wieder in einer Play-off-Serie durch und trifft nun im Halbfinale der Western Conference entweder auf die Vegas Golden Knights oder Utah Mammoth. Das Team aus der Glücksspielerstadt führt derzeit 3:2. Für die favorisierten Oilers hingegen ist heuer frühzeitig Schluss, nachdem das Team aus Edmonton in den beiden Vorjahren jeweils bis ins NHL-Finale gekommen war. Minnesota steht erstmals seit elf Jahren in der zweiten Play-off-Runde, Gegner ist da Colorado Avalanche.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brenner-Blockade am 30. Mai: LH Kompatscher legt Protest in Österreich ein
Kommentare
87
Brenner-Blockade am 30. Mai: LH Kompatscher legt Protest in Österreich ein
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Kommentare
45
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Kommentare
36
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Debatte um Sicherheit flammt nach tödlichem Unfall wieder auf
Kommentare
35
Debatte um Sicherheit flammt nach tödlichem Unfall wieder auf
Trauer um Anila Kurcani [46]
Kommentare
32
Trauer um Anila Kurcani [46]
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 