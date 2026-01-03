Aktuelle Seite: Home > Sport > Egle/Kipp bauen Weltcup-Führung mit Sigulda-Sieg aus
Egle/Kipp waren wieder nicht zu schlagen

Egle/Kipp bauen Weltcup-Führung mit Sigulda-Sieg aus

Samstag, 03. Januar 2026 | 15:28 Uhr
Egle/Kipp waren wieder nicht zu schlagen
APA/APA/dpa/David Inderlied
Schriftgröße

Von: apa

Die Tirolerinnen Selina Egle und Lara Kipp sind auch nach der Weihnachtspause auf der Kunstbahn-Rodelweltcup-Siegerstraße. Wie beim ersten Saisonerfolg am 20. Dezember in Lake Placid setzte sich das ÖRV-Duo auch im Doppelsitzer-Bewerb in Sigulda am Samstag vor den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,031 Sekunden) durch. Nach ihrem 16. Weltcupsieg haben Egle/Kipp mit 370 Punkten nach vier Bewerben 30 Zähler Vorsprung auf die Rivalinnen aus Deutschland.

Die Doppelsitzer-Weltmeisterinnen fingen Eitberger/Matschina mit einem starken zweiten Lauf noch ab. “Im ersten Lauf haben wir die Startkurve nicht gut erwischt. Wir haben das in der Pause mit den Trainern gut analysiert und es im zweiten zwar nicht perfekt, aber besser gemacht. Der Laufqualität war ähnlich gut, wir waren trotzdem überrascht, dass es sich noch ausgeht und sind mit dem Ergebnis natürlich extrem happy”, resümierte Egle.

Müller/Frauscher auf Platz vier

Im Männer-Bewerb fuhren Yannick Müller/Armin Frauscher als Vierte (+0,276) am Podest vorbei. Thomas Steu/Wolfgang Kindl wurden Siebente (+0,521), Juri Gatt/Riccardo Schöpf landeten als Achte (+0,557) unmittelbar dahinter. Die Letten Eduards Sevics-Mikelsevics/Lukass Krasts verwiesen bei ihrem Debütsieg im Weltcup die sechsfachen Gesamtweltcupsieger aus Deutschland, Tobias Wendl und Tobias Arlt, auf Rang zwei (+0,078).

Im Einsitzer-Bewerb wurde erst der erste Lauf ausgetragen, hinter dem Deutschen Felix Loch liegen Nico Gleirscher (2./+0,019), Jonas Müller (3./+0,038) und David Gleirscher (5./+0,102) gut im Rennen. Wolfgang Kindl ist nach einem Kippsturz ausgeschieden. Bei den Frauen fehlt der Tirolerin Lisa Schulte zur Halbzeit nur eine Tausendstel-Sekunde auf die Deutsche Julia Taubitz.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Kommentare
61
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Kommentare
52
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Kommentare
50
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Kommentare
43
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus
Kommentare
38
Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 