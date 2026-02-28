Aktuelle Seite: Home > Sport > Egle/Kipp erneut Doppelsitzer-Gesamtweltcupsieger
Egle/Kipp nach Olmpia-Bronze zum Gesamtweltcupsieg

Egle/Kipp erneut Doppelsitzer-Gesamtweltcupsieger

Samstag, 28. Februar 2026 | 11:12 Uhr
Egle/Kipp nach Olmpia-Bronze zum Gesamtweltcupsieg
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Selina Egle und Lara Kipp haben am Samstag in St. Moritz zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup im Rodel-Doppelsitzer gewonnen. Dank Laufbestzeit im zweiten Lauf landete das rot-weiß-rote Duo auf Platz fünf, unmittelbar hinter ihren schärfsten Verfolgerinnen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina aus Deutschland. Damit haben die Tirolerinnen schon vor dem Weltcupfinale in Altenberg den Gesamtsieg sicher.

Das Duo hatte bei den Spielen Bronze im Doppelsitzer und Teamstaffel-Silber geholt. Nach 15 Podestplätzen en suite wurde dieser zwar am Samstag verfehlt, doch Egle/Kipp freuten sich über ihren zweiten Sieg im Gesamtweltcup.

Den bereits siebenten bei den Männer-Doppelsitzern bejubelten die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt, die diesen ebenfalls vorzeitig fixierten. Aus österreichischer Sicht gab es aber einen Tagessieg durch Thomas Steu/Wolfgang Kindl. Die nach dem ersten Durchgang führenden Juri Gatt/Riccardo Schöpf fielen auf Platz vier zurück.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Kommentare
44
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Kommentare
28
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Kommentare
26
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Peinliche Übung: Ukrainische Soldaten setzen NATO-Truppen schachmatt
19
Peinliche Übung: Ukrainische Soldaten setzen NATO-Truppen schachmatt
Almerschließungen: “Landesregierung soll konsequente Haltung weiterziehen”
17
Almerschließungen: “Landesregierung soll konsequente Haltung weiterziehen”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 