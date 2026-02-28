Aktuelle Seite: Home > Sport > Egle/Kipp erneut Gesamtweltcupsiegerinnen im Doppelsitzer
Egle/Kipp nach Olmpia-Bronze zum Gesamtweltcupsieg

Egle/Kipp erneut Gesamtweltcupsiegerinnen im Doppelsitzer

Samstag, 28. Februar 2026 | 13:26 Uhr
Egle/Kipp nach Olmpia-Bronze zum Gesamtweltcupsieg
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Selina Egle und Lara Kipp haben am Samstag in St. Moritz zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup im Rodel-Doppelsitzerbewerb gewonnen. Dank Bestzeit im zweiten Lauf landete das rot-weiß-rote Duo auf Platz fünf, unmittelbar hinter den schärfsten Verfolgerinnen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina aus Deutschland. Damit haben die Tirolerinnen schon vor dem Finale in Altenberg den Gesamtsieg sicher. Weniger gut lief es für Lisa Schulte, die ihre Gesamtführung abgeben musste.

Egle/Kipp hatten bei den Spielen Bronze im Doppelsitzer und Teamstaffel-Silber geholt. Nach 15 Podestplätzen en suite wurde dieser am Samstag verfehlt. “Den Gesamtweltcup vorzeitig und zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen, ist einfach großartig. Wir haben die gesamte Saison konstant abgeliefert, das bestätigt unseren Weg und macht uns sehr stolz”, sagte Egle. Die Bahn in St. Moritz liege dem Duo nicht besonders. “Wir haben es dann mit der Bestzeit im zweiten Lauf geschafft, die richtige Antwort zu finden.”

Den bereits siebenten Gesamterfolg bei den Männer-Doppelsitzern bejubelten die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt, die diesen ebenfalls vorzeitig fixierten. Aus österreichischer Sicht gab es aber einen Tagessieg durch Thomas Steu/Wolfgang Kindl. “Natürlich sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben den zweiten Lauf nicht gut erwischt, waren fast überrascht, dass wir in Führung gegangen sind und können uns glücklich schätzen mit der Leistung gewonnen zu haben”, sagte Steu. Die nach dem ersten Durchgang führenden Juri Gatt/Riccardo Schöpf fielen auf Platz vier zurück. Steu dazu: “Sie waren extrem gut unterwegs und hätten sich den Sieg genauso verdient.”

Schulte verlor im Einsitzer Weltcupführung

Lisa Schulte verpatzte hingegen ihr Rennen auf der Natureisbahn in der Schweiz und landete nur auf dem elften Rang. Dies kostete sie auch die Gesamtführung im Weltcup. Diese holte sich Olympiasiegerin Julia Taubitz, die sich mit Laufbestzeit im zweiten Lauf vom fünften Platz noch zum Sieg katapultierte. Taubitz gewann vor ihrer deutschen Landsfrau Merle Fräbel, dieses Duo führt nun auch im Weltcup. Schulte hat in Altenberg nur noch Außenseiterchancen auf den Gesamtsieg, denn der 25-Jährigen fehlen 51 Punkte auf Taubitz. Beste Österreicherin wurde Dorothea Schwarz, die von Rang drei an die fünfte Stelle zurückfiel.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Kommentare
46
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Kommentare
30
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Kommentare
27
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Peinliche Übung: Ukrainische Soldaten setzen NATO-Truppen schachmatt
Kommentare
22
Peinliche Übung: Ukrainische Soldaten setzen NATO-Truppen schachmatt
Israel und USA greifen Iran an – Teheran übt Vergeltung
19
Israel und USA greifen Iran an – Teheran übt Vergeltung
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 