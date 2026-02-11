Aktuelle Seite: Home > Sport > Egle/Kipp jubeln bei Frauen-Doppel-Premiere über Bronze
Egle/Kipp jubeln bei Frauen-Doppel-Premiere über Bronze

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 19:21 Uhr
Die olympische Doppelsitzer-Premiere der Rodel-Frauen hat Österreich die siebente Medaille bei den Spielen in Italien beschert. Die Tirolerinnen Selina Egle und Lara Kipp holten am Mittwoch in Cortina d’Ampezzo Bronze. Sie mussten sich nur den Lokalmatadorinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer (+0,259) und dem deutschen Duo Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,139) geschlagen geben.

Die nächste Medaille könnte bald folgen. Bei den Männern gehen Thomas Steu/Wolfgang Kindl als Zweite in den zweiten und entscheidenden Lauf (19.44 Uhr). Sie liegen nur 0,003 Sekunden hinter den US-Amerikanern Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa bzw. 0,014 Sek. vor den “Hausherren” Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner und 0,094 vor dem deutschen Duo Toni Eggert/Florian Müller.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

