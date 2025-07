Ein US-amerikanischer Verteidiger verstärkt Rittens Abwehr

Von: mk

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben ihren nächsten ausländischen Spieler geholt. Jake Crespi kommt vom ungarischen Topklub Ferencvárosi TC nach Klobenstein und wird die Rittner Defensive bereichern. Der US-Amerikaner gilt als teamorientierter Abwehrspieler mit einem starken Rechtsschuss und herausragenden Skating-Skills.

Jake Crespi wurde am 10. Dezember 1998 in Brighton im US-Bundesstaat Michigan geboren. Seine Anfänge im Eishockey machte der 26-Jährige bei den Jugendmannschaften von Belle Tire. Von 2015 bis 2017 war er an der Brighton High, dann zwei weitere Jahre bei Tri-City Storm in der USHL, ehe der 1,83 Meter große und 86 Kilogramm schwere Verteidiger an der Michigan Tech bis 2023 College-Eishockey spielte. Nach seinem Abschluss ging es für Crespi dann über den großen Teich nach Europa.

Der Rechtsschütze heuerte in der Saison 2023/24 bei Ferencvárosi TC an, welches in der ungarischen Erstliga Erste Liga spielt. In den vergangenen zwei Jahren blieb er den Magyaren auch treu. In 104 Spielen steuerte Crespi 69 Scorerpunkte (16 Tore) bei und bewies damit, dass er nicht nur in der Defensive seinen Mann stehen kann, sondern auch offensiv zum Erfolg beiträgt und regelmäßig punktet. Das verhalf ihm in seiner Debütsaison 2023/24 zum ungarischen Meistertitel. Nun schließt sich das Kapitel Ferencvárosi TC für den US-Amerikaner und er in der Saison 2025/26 will er bei den Rittner Buam SkyAlps Spiele und Titel gewinnen.

Von ihrem nächsten ausländischen Neuzugang sind auch die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath überzeugt: „Wir freuen uns, Jake in unserem Club willkommen zu heißen. Jake ist ein herausragender Schlittschuhläufer und wird unsere Aufstellung auf der begehrten Position des rechtsschießenden Verteidigers verstärken. Er verfügt über offensive Qualitäten und ist bekannt dafür, ein absoluter Teamplayer zu sein“, beschreiben sie ihren neuen Mann.