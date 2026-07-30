Eishockey-WM 2027 ohne Russland und Belarus

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Russland und Belarus bleiben in der kommenden Eishockey-Saison unverändert von den meisten Turnieren ausgeschlossen. Das gab der Eishockey-Weltverband (IIHF) am Donnerstag bekannt und begründete die Entscheidung mit “anhaltenden Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Schutz und sportlicher Integrität”. Russland und Belarus dürfen vor allem nicht an der A-WM der Männer von 14. bis 30. Mai 2027 in Mannheim und Düsseldorf sowie der Junioren-WM teilnehmen.

Bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Deutschland spielt Österreichs Nationalteam in der Gruppe A in Mannheim mit Weltmeister Finnland, Vizeweltmeister Schweiz, Gastgeber Deutschland, Schweden, Lettland, Slowenien und Aufsteiger Ukraine. Ob Russland bei der Frauen-WM 2027 teilnehmen darf, wird im November 2026 entschieden. Russland und Belarus sind seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 von internationalen Eishockey-Turnieren ausgeschlossen.