Eiskunstläufer Daniel Grassl geehrt

Meran – Der 19-jährige Meraner Daniel Grassl hat kürzlich bei der Eiskunstlauf-EM in Tallinn (Estland) die Silbermedaille geholt. Im Rahmen einer offiziellen Feier im Rathaus wurde er heute Nachmittag von der Stadtregierung geehrt.

Daniel Grassl – geboren am 4. April 2002 in Meran – hat bereits im Alter von sechs Jahren die Kufen übers Eis gleiten lassen, damals jedoch noch als Hockeyspieler. Als er aber ein paar Jahre später einem Eiskunstlaufwettkampf beiwohnte, zogen ihn die Sprünge und die Pirouetten sofort in ihren Bann.

Also meldete er sich beim Iceclub Meran an und stellte bald sein Talent unter Beweis: Mit elf war trat er schon in der Kategorie Junior an. Im Dezember 2018 wurde er im Alter von nur 16 Jahren vor Matteo Rizzo überraschend italienischer Meister. Daraufhin debütierte er 2019 in Minsk bei den Europameisterschaften und belegte den sechsten Platz. Dabei stand er sowohl in Kurzprogramm als auch Kür einen vierfachen Rittberger. Am 8. März wurde er Dritter bei den Juniorenweltmeisterschaften in Zagreb. Bei seiner zweiten Teilnahme an Europameisterschaften, 2020 in Graz, wurde er Vierter. Er hatte dabei weniger als zwei Punkte Rückstand auf Artur Danielian, den Gewinner der Silbermedaille.

Am vergangenen Freitag holte der fast 20-Jährige bei der Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Tallinn (Estland) die Silbermedaille. Nach dem Kurzprogramm zeigte Grassl eine hervorragende Kür, die ihm Edelmetall sicherte. Gold ging an den Russen Mark Kondratjuk. Zugleich Grassl eine neue persönliche Bestleistung auf (274.48 Punkte, 182.73 in der Kür). Für die olympischen Winterspiele in Peking hat sich Grassl bereits qualifiziert.

Im Rahmen einer offiziellen Feier, die heute Nachmittag im Sitzungssaal des Gemeindeausschusses stattfand, wurde Daniel Grassl von der Meraner Stadtregierung für seine sportlichen Spitzenleistungen geehrt.

“Die Meraner Stadtregierung und die gesamte Stadt sind sehr stolz auf dich und bewundern deine Leidenschaft und deinen unermüdlichen Einsatz. Du bist nicht nur ein riesiger Nachwuchstalent, sondern auch ein Vorbild für viele Jugendliche. Du hast ein Mal mehr bewiesen, dass Begabung allein nicht reicht, um erfolgreich zu sein. Es braucht auch Entschlossenheit und Ausdauer. Wir gratulieren Dir, Deiner Familie und Deinen Trainer*innen für den bereits errungenen Erfolg und wünschen dir alle Gute für deine Zukunft”, so Bürgermeister Dario Dal Medico und Sportstadtrat Nerio Zaccaria.