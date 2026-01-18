Eisschnelllaufrennen “Finstral Trophy” voller Erfolg

Von: ka

Klobenstein – Am 17. und 18. Januar stand Klobenstein am Ritten ganz im Zeichen des internationalen Eisschnelllaufs. Bei der 44. Ausgabe des renommierten internationalen Eisschnelllaufrennens „Finstral Trophy“ für Junioren und Neosenioren erlebten Athletinnen, Athleten und Zuschauer ein Wochenende voller hochklassiger und äußerst spannender Rennen. Bei insgesamt guten Wetterbedingungen konnten sich die 210 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zehn Nationen auf dem Kunsteisring optimal messen und für zahlreiche sportliche Höhepunkte sorgen.

Besonders erfolgreich präsentierte sich einmal mehr der Verein Ritten Sport. In der Kategorie U14 Damen sorgten die Rittner Athletinnen für ein echtes Ausrufezeichen: Linda Fink sicherte sich den 1. Platz, gefolgt von Bianca Nolli auf Rang 2 und Angela Zampieri auf Rang 3. Der Kopf-an-Kopf-Wettkampf bedeutete ein komplettes Podest für Ritten Sport – eine großartige Leistung. Linda Fink überzeugte dabei auf ganzer Linie und knackte auf jeder Distanz den bestehenden Meetingrekord der U14 Damen, den sie jeweils neu aufstellte. Weitere Podestplätze für Ritten Sport gingen an Miriam Steiner mit Rang 2 bei den U16 Damen sowie an Sebastian Caroppo, der bei den U16 Männern den 3. Platz erreichte und damit erstmals auf dem Podium stand. In der Teamwertung durfte sich Ritten Sport über einen starken dritten Gesamtrang freuen. Insgesamt verbuchte der Verein 5 Podestplätze und 8 weitere Top-Ten-Platzierungen.

Trainerin Nicola Mayr zeigte sich nach dem Wochenende sehr zufrieden: Zwar sei der Sturz von Favorit Andrea Iuliani sehr schade gewesen, ebenso wie der krankheitsbedingte Rückzug von Mark Goldin nach dem ersten Renntag, doch habe das Team insgesamt großartig abgeliefert. Besonders freute sie sich über die starke Leistung der Mädchen, die erneut eine Klasse für sich gewesen seien, sowie über die außergewöhnlichen Fahrten von Linda Fink mit gleich drei Meetingrekorden. Auch der erste Podestplatz von Sebastian Caroppo wurde positiv hervorgehoben. Die Rennen seien spannend gewesen und die Ergebnisse insgesamt ein voller Erfolg. Der U12-Trainer Hannes Untermarzoner fand ebenfalls lobende Worte und sprach allen Athletinnen und Athleten ein großes Kompliment aus.

Auch aus Gesamtsicht war das Meeting ein voller Erfolg. Über alle Kategorien hinweg wurden von allen Teilnehmern gemeinsam 265 persönliche Bestzeiten sowie 10 neue Meetingrekorde aufgestellt. Zu den Rekordfahrten zählten:

• U12 Männer 300 m: Sidney Dobbin (AUT) – 31,53

• U14 Damen 300 m: Linda Fink (ITA) – 27,93

• U14 Damen 500 m: Linda Fink (ITA) – 43,92

• U14 Damen 1000 m: Linda Fink (ITA) – 1.30,78

• U16 Damen 500 m: Marta Mittempergher (ITA) – 43,28

• U18 Männer 500 m: Edoardo Abis (ITA) – 37,01

• U18 Männer 1500 m: Piotr Molinaroli (ITA) – 1.56,52

• U20 Damen 3000 m: Sophie Exterkate (NED) – 4.21,57

• U20 Männer 1000 m: John Bernardi (ITA) – 1.13,09

• U20 Männer 3000 m: John Bernardi (ITA) – 3.59,76