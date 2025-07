Enrico Larcher kommt nach Bozen

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Verpflichtung des U20-Nationalverteidigers Enrico Larcher für die Saison 2025/26 erzielt wurde. Der 21-Jährige erhält einen „Two-Way“-Vertrag mit dem HC Meran und wird damit seine erste Erfahrung in der ICEHL sammeln, nachdem er zuvor bei Cortina in der Alps Hockey League ausgebildet wurde. Larcher, ein solider und disziplinierter Rechtsschütze in der Verteidigung, wird in Bozen seine sportliche Entwicklung fortsetzen können – mit Training und Einsätzen bei den Foxes, während er gleichzeitig weiterhin Spiele in der AlpsHL für die „Adler“ absolvieren kann.

„Nach Bozen zu kommen, ist für mich eine einmalige Chance“, erklärt Larcher. „Das Trikot des HCB zu tragen und Teil eines Clubs und einer Stadt zu sein, die Eishockey so intensiv lebt, erfüllt mich mit Stolz und einem großen Verantwortungsbewusstsein. Die Ambitionen des HCB sind bekannt – mein Ziel ist es, das Team auf jede nur mögliche Weise zu unterstützen, um große Erfolge zu erreichen. Ich war bereits mehrfach in der Sparkasse Arena – die Atmosphäre mit den Fans ist großartig. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Karriere

Enrico Larcher wurde am 17. Juni 2004 in Pieve di Cadore geboren. Er durchlief zunächst die Nachwuchsteams seines Heimatortes, ehe er ab 2019 das Trikot von Cortina trug. Bereits 2020 feierte er sein Debüt in der ersten Mannschaft in der Alps Hockey League. Fortan blieb er dem Verein aus dem Schatten der Tofane treu und bestritt insgesamt 224 Spiele, in denen er drei Tore erzielte und 34 Assists gab. Zudem gewann er zwei italienische Meisterschaften und einen Supercup.

Larcher ist ein fester Bestandteil der italienischen Nachwuchs-Nationalmannschaften. In der Saison 2021/22 nahm er sowohl an der U18-Weltmeisterschaft (Division IB), bei der er als bester Spieler der „Azzurrini“ ausgezeichnet wurde, als auch an der U20-WM (Division IIA) teil. Dort gelang ihm mit dem Team der Aufstieg mit der Goldmedaille – er war punktbester Verteidiger (5 Punkte) und wies den besten Plus/Minus-Wert (+7) auf. Es folgten zwei weitere Teilnahmen an der U20-WM (Division IB), bei denen er erneut als bester Spieler seines Teams geehrt wurde.

Weitere Informationen über Enrico Larcher: https://www.eliteprospects.com/player/501623/enrico-larcher