Erfolgreiche Titelverteidigung zum Auftakt der Junioren-EM

Mariazell(A) – Mit einem Favoritensieg haben die 37. Junioren-Europameisterschaften im Naturbahnrodeln in Mariazell (AUT) begonnen. Im Doppelsitzer feierten Anton Gruber Genetti/Hannes Unterholzner (ITA) einen ungefährdeten Sieg – den Gesamtsiegern im Juniorenweltcup gelang damit auch die erfolgreiche Titelverteidigung.

Mariazell (FIL/04.02.2023) Auf der 947 Meter langen „Sigmundsberg“-Bahn fühlten sich Anton Gruber Genetti/Hannes Unterholzer von Anfang an pudelwohl. Nach souveräner Bestzeit im Training in 1.19,76 Minuten legten die Titelverteidiger im Rennen zu und sicherten sich mit einer Zeit von 1.18,93 Minuten die Goldmedaille. Silber ging an ihre Teamkollegen Tobias Paur/Andreas Hofer (+1,02 Sekunden), vor den Juniorenweltmeistern aus Slowenien, Matevz Vertelj/Vid Kralj (+1,62 Sekunden).

„Die Titelverteidigung fühlt sich gut an, das war unser Ziel. Die Saison ist super gelaufen, nach dem Sieg in der Gesamtwertung haben wir nun auch Gold gewonnen“, erklärte Gruber Genetti im Ziel. „Die Fahrt war nicht perfekt, in einer Kehre erwischten wir einen Schlag und wir streiften die Bande. Dieser Fehler hat viel Zeit gekostet, dass es trotzdem zum Sieg gereicht hat zeigt, dass die Form stimmt“, so Unterholzner.

„Wir konnten uns gegenüber dem Training steigern, das ist positiv. Allerdings wäre vor allem im Mittelteil mehr möglich gewesen. Dennoch freuen wir uns über Silber“, analysierten Paur/Hofer nach ihrer ersten Medaille bei Titelkämpfen. Immerhin, im ersten und letzten Streckenteil fuhren die Vize-Junioreneuropameister Bestzeit.

„Das Ziel-S ist schwierig zu fahren und wir haben es vermasselt. Auf der einen Seite ärgert uns dieser Fehler, auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich über die Bronzemedaille“, sagten Vertelj/Kralj.

Am Sonntag stehen bei den 37. Junioren-Europameisterschaften in Mariazell die Medaillenentscheidungen im Einsitzer der Damen und im Einsitzer der Herren auf dem Programm, sowie der Teambewerb.

Das Programm der 37. FIL Junioren-Europameisterschaften Mariazellerland 2023:

Sonntag, 5. Februar

9.30 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

11 Uhr: Wertungslauf Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

13 Uhr: Teambewerb, anschließend Siegerehrungen

JEM_results_run_doubles