Erler in Acapulco um 10. ATP-Doppel-Titel

Von: apa

Österreichs Tennis-Doppelspezialist Alexander Erler hat das Finale des mit 2,469 Mio. Dollar dotierten ATP-500-Turniers in Acapulco erreicht. Der 28-jährige Tiroler und sein US-Partner Robert Galloway setzten sich am Freitag gegen die Qualifikanten Vasil Kirkov und Bart Stevens (USA/NED) in 59 Minuten 6:3,6:2 durch. Im Endspiel um seinen insgesamt zehnten Titel trifft Erler in der Nacht auf Sonntag auf die brasilianisch-deutsche Paarung Marcelo Melo/Alexander Zverev.

Erler hatte 2023 schon einmal, damals noch an der Seite seines Ex-Partners Lucas Miedler, in Acapulco triumphiert. Mit Galloway ist es nach Auckland das zweite Endspiel in diesem Jahr für den Innsbrucker. Den bisher einzigen Titel mit dem Nordamerikaner hatte er im Vorjahr in Stockholm gewonnen.