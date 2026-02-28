Aktuelle Seite: Home > Sport > Erler in Acapulco um 10. ATP-Doppel-Titel
Erler (R) und Galloway stehen im Acapulco-Finale

Erler in Acapulco um 10. ATP-Doppel-Titel

Samstag, 28. Februar 2026 | 10:29 Uhr
Erler (R) und Galloway stehen im Acapulco-Finale
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MADDIE MEYER
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Tennis-Doppelspezialist Alexander Erler hat das Finale des mit 2,469 Mio. Dollar dotierten ATP-500-Turniers in Acapulco erreicht. Der 28-jährige Tiroler und sein US-Partner Robert Galloway setzten sich am Freitag gegen die Qualifikanten Vasil Kirkov und Bart Stevens (USA/NED) in 59 Minuten 6:3,6:2 durch. Im Endspiel um seinen insgesamt zehnten Titel trifft Erler in der Nacht auf Sonntag auf die brasilianisch-deutsche Paarung Marcelo Melo/Alexander Zverev.

Erler hatte 2023 schon einmal, damals noch an der Seite seines Ex-Partners Lucas Miedler, in Acapulco triumphiert. Mit Galloway ist es nach Auckland das zweite Endspiel in diesem Jahr für den Innsbrucker. Den bisher einzigen Titel mit dem Nordamerikaner hatte er im Vorjahr in Stockholm gewonnen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Kommentare
44
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Kommentare
28
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Kommentare
26
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Peinliche Übung: Ukrainische Soldaten setzen NATO-Truppen schachmatt
19
Peinliche Übung: Ukrainische Soldaten setzen NATO-Truppen schachmatt
Almerschließungen: “Landesregierung soll konsequente Haltung weiterziehen”
17
Almerschließungen: “Landesregierung soll konsequente Haltung weiterziehen”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 