Erster Matchpuck für Salzburg

Bozen – Am fünften Halbfinalspieltag der win2day ICE Hockey League empfängt der EC Red Bull Salzburg den HCB Südtirol Alperia. Der amtierende Meister hat dabei die erste Chance ins Finale einzuziehen – die Partie wird in einem kostenlosen Livestream übertragen. Mit dem ausgeglichenen Spielstand von 2:2 erlebt die Serie zwischen dem EC-KAC und den Steinbach Black Wings Linz ihren fünften Akt. Diese Begegnung wird im Free-TV auf PULS 24, im kostenlosen Livestream auf puls24.at sowie auf dem gratis Streaming-Service JOYN gezeigt.

Der EC-KAC und die Steinbach Black Wings Linz konnten bislang jeweils einen Heim- und einen Auswärtssieg verbuchen. Die Heidi Horten-Arena ist am Freitag beim fünften Duell der Serie zum 16. Mal in Folge ausverkauft. Beim Stand von 2:2 gewann der KAC sieben Mal die Serie, acht Mal ging sie verloren. Große Bedeutung hatte dabei stets die fünfte Begegnung, der Gewinner dieser Partie entschied in zwölf von 15 Fällen letztlich auch das jeweilige Playoff-Duell insgesamt für sich. Die Black Wings Linz halten nach dem Heimerfolg vom Dienstag bei bereits sechs Post Season-Siegen, mehr konnten sie zuletzt in ihrer jüngsten Meistersaison 2011/12 feiern. Linz ist der einzige aktuelle Klub in der win2day ICE Hockey League, der in seiner Geschichte in Klagenfurt mehr Siege einfahren konnte (40) als er Niederlagen hinnehmen musste (39). Einen Zwischenstand von 2:2 in einem „Best-of-Seven“-Duell erlebten die Oberösterreicher bislang acht Mal, Linz gewann drei und verlor fünf Mal. Die Partie wird im Free-TV auf PULS 24, im kostenlosen Livestream auf puls24.at sowie auf dem gratis Streaming-Service JOYN gezeigt.

Das zweite Halbfinal-Duell zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem HCB Südtirol Alperia geht in ein erstes Entscheidungsspiel. Am Freitag kann der amtierende Meister vor heimischer Kulisse den Finaleinzug fixieren. Nach dem jüngsten 3:2-Auswärtssieg in der zweiten Overtime in Bozen haben die Red Bulls alle Trümpfe in der Hand. Die bisherigen vier Duelle waren sehr spannend und hatten auffällig ähnliche Verläufe. Die Red Bulls hatten immer den besseren Start und lagen mit 2:0 voran. Lediglich im Auftaktspiel führte das auch zu einem 3:1-Erfolg. In den drei folgenden Spielen konnte Bozen den Spielstand jedes Mal auf 2:2 ausgleichen und profitierte dabei von einem starken zweiten Drittel. Beide Teams haben in dieser Serie schon Auswärtsspiele gewonnen, beide Teams haben sich je einmal in einer Overtime durchgesetzt. In der letztjährigen Halbfinalserie lag Bozen auch mit 1:3 zurück, konnte dann eine Entscheidungspartie erzwingen. Spiel fünf in Salzburg gewann der HCB exakt vor einem Jahr (28.3.2024) mit 3:2. Die Partie wird in einem kostenlosen Livestream auf live.ice.hockey, puls24.at/eishockey und JOYN gezeigt. Fans in Italien sehen die Partie bei DAZN Italia und TV33.

win2dy ICE Hockey League, Halbfinale 5

Fr, 28.03.2025:

19.15 Uhr: EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia

Referees: HRONSKY, K. NIKOLIC, Durmis, Konc | >> live.ice.hockey, puls24.at, JOYN <<

Stand in der „best-of-7“-Serie 3:1

19.30 Uhr: EC-KAC – Steinbach Black Wings Linz

Referees: OFNER, STERNAT, Nothegger, Zgonc | >> PULS 24 & JOYN <<

Stand in der „best-of-7“-Serie 2:2