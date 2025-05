Erster Neuzugang in der Abwehr steht fest

Von: mk

Bruneck – Der HC Pustertal arbeitet hart an einer starken Wölfe-Truppe für die neue ICE-Saison.

Die sportliche Leitung der Wölfe ist bemüht einen ausgewogenen Kader ins Rennen zu schicken. Transferkartenspieler, einheimische Cracks sowie frische, junge Kräfte sollen harmonieren und für den eminent wichtigen Zusammenhalt sorgen.

Der erste ausländische Verteidiger-Zugang steht fest und hört auf den Namen Greg Di Tommaso. Der 29- jährige spielte zuletzt drei Jahre in Cortina und erspielte sich dort – mit italienischem Pass ausgestattet – einen Platz im „Blue Team“ bei der WM in Rumänien. Mit den „Azzurri“ gelang zuletzt die Rückkehr in die A-Gruppe.

Der Rechtsschütze aus Toronto blickt auf eine Juniorenkarriere in der OHL zurück, und wählte auf dem Weg ins Profieishockey in Europa den „Umweg“ Usports (Ryerson Rams / Toronto). Nach einem kurzen Intermezzo in der ECHL folgte der Sprung nach Cortina.

Einsatzbereitschaft, Offensivkraft und gutes Aufbauspiel zählen zu den Eigenschaften des 185cm großen und 85 kg schweren Cracks, der beim HCP das Trikot mit der Nr. 77 tragen wird.

„Ich freue mich sehr darauf, in der nächsten Saison für den HC Pustertal auflaufen zu dürfen. Ich werde jeden Tag hart an mir arbeiten, um mich zu verbessern und der Mannschaft zu helfen, damit wir eine erfolgreiche Saison haben. Ich kann es kaum erwarten, vor der Rienzkurve zu spielen und die Atmosphäre in der Intercable Arena zu erleben sowie euch alle kennenzulernen und das Puschtra Trikot zu tragen!“, erklärt Greg Di Tomaso in einem offiziellen Statement.

Jason Jaspers betont: „Greg hat sich durch die konstant guten Leistungen bei der italienischen Nationalmannschaft im Laufe der letzten Saison in unseren Fokus gespielt. Er ist sehr offensivstark, schlittschuhtechnisch eine Augenweide und wird uns im Powerplay sicherlich weiterhelfen können. Vor allem aber hat uns seine Einstellung, sein Hunger, der Wille, sich zu beweisen und besser zu werden, überzeugt, weshalb wir uns sehr freuen, ihn im Team zu haben.“