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Alexandra Eala schreibt Geschichte

Erster WTA-Triumph für Philippinen: Eala-Sieg in Washington

Montag, 03. August 2026 | 21:52 Uhr
Alexandra Eala schreibt Geschichte
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SCOTT TAETSCH
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Von: importer

Als erste Tennisspielerin der Philippinen hat Alexandra Eala ein WTA-Turnier gewonnen. Die 21-Jährige triumphierte im Finale des WTA-500-Events von Washington gegen die topgesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula mit 4:6,6:4,6:0. Bei den Männern gewann der an Nummer drei gereihte Kalifornier Taylor Fritz den ATP-500-Titel in der US-Hauptstadt. Der 28-Jährige bezwang im Endspiel den Spanier Rafael Jodar 7:6(2),6:4 und feierte seinen elften ATP-Turniersieg.

Der Aufstieg von Eala erreichte in Washington seinen vorläufigen Höhepunkt. Die frühere US-Open-Juniorensiegerin bezwang nach Leylah Fernandez (WTA-34.), Jelina Switolina (10.) und Naomi Osaka (13.) eine weitere namhafte Gegnerin. War sie in den letzten drei Runden ohne Satzverlust geblieben, gelang ihr im Finale ein starkes Comeback. Beim Stand von 4:6,2:1 war das Endspiel am Sonntagabend wegen Regenfällen unterbrochen worden. Bei der Fortsetzung am Montag dominierte Eala deutlich. Mit sieben gewonnenen Games in Folge sicherte sie sich den Titel des mit 1,64 Millionen Dollar dotierten Turniers.

“Ich spüre so viel Liebe. Meine erste Chance auf einen Titel, und jetzt habe ich diesen Meilenstein in meiner Karriere bereits erreicht”, sagte Eala. In der Weltrangliste steht sie nun erstmals in den Top 20.

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