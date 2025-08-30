Aktuelle Seite: Home > Sport > Ex-Medaillengewinnerin Mayr verpasst WM-Siebenkampf in Tokio
Ex-Medaillengewinnerin Mayr verpasst WM-Siebenkampf in Tokio

Samstag, 30. August 2025 | 17:33 Uhr
APA/APA/EXPA/PETER RINDERER/EXPA/PETER RINDERER
Von: apa

Verena Mayr ist im Siebenkampf der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) nur Zuschauerin. Der WM-Dritten von 2019 fehlten laut ÖLV-Angaben vom Samstag im abschließenden Ranking zwei Plätze, um im Feld der 24 Teilnehmerinnen dabei zu sein. Schon die Olympischen Spiele im Vorjahr in Paris hatte die Oberösterreicherin um einen Ranking-Platz verpasst. Das ÖLV-Team für Tokio bleibt mit zehn Athletinnen und Athleten das größte bei einer WM seit 1997.

