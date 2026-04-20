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Marco Rose ist bald zurück im Trainergeschäft

Ex-Salzburg-Coach Rose nach Saisonende Bournemouth-Trainer

Montag, 20. April 2026 | 18:50 Uhr
Marco Rose ist bald zurück im Trainergeschäft
APA/APA/dpa/Jan Woitas
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Von: apa

Marco Rose wird nach dem Ende der Saison neuer Trainer des englischen Fußball-Premier-League-Clubs Bournemouth. Der Ex-Trainer von Red Bull Salzburg sowie der deutschen Topclubs Borussia Dortmund und RB Leipzig unterzeichnete bei den in der Tabelle nach 33 Spielen auf Rang acht liegenden “Cherries” am Montag einen Vertrag bis 2029. Das teilte der AFC mit. Rose tritt die Nachfolge des Spaniers Andoni Iraola an, der seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wollte.

Damit kehrt Rose, der in der deutschen Bundesliga auch schon bei Borussia Mönchengladbach tätig war, nach über einem Jahr ins Trainergeschäft zurück. Der 49-Jährige war Ende März 2025 in Leipzig von seinen Aufgaben entbunden worden. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft Ende Juni aus, eine Ablöse ist deswegen nicht fällig. Iraola wird indes bei einigen Top-Clubs als Trainer gehandelt. Auch beim deutschen Ex-Meister Bayer Leverkusen soll sein Name als möglicher Nachfolger von Kasper Hjulmand kursieren.

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