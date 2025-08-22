FC Bayern startet mit 6:0-Kantersieg gegen Leipzig in Saison

Von: apa

Der FC Bayern ist mit einem Kantersieg in die neue Saison der deutschen Fußball-Bundesliga gestartet. Der höchst effiziente Titelverteidiger fertigte RB Leipzig am Freitagabend in München mit 6:0 ab. Harry Kane erzielte in der zweiten Halbzeit mit Treffern in der 64., 74. und 77. Minute einen lupenreinen Hattrick. Während Konrad Laimer mit den Bayern jubelte, waren Nicolas Seiwald, Xaver Schlager und der eingewechselte Christoph Baumgartner nur Zuschauer.

Laimer hatte vor 75.000 Fans nach zehn Minuten die erste Chance, Michael Olise eröffnete in der 27. Minute dann den Torreigen. In seinem ersten Bundesliga-Spiel für die Münchner traf auch Star-Einkauf Luis Díaz (32.) nach einer schönen Kombination sofort, Olise (42.) gelang noch vor der Pause ein Doppelpack. Zu einer kuriosen Szene kam es kurz nach dem vierten Bayern-Treffer, als der vermeintliche Leipziger Ehrentreffer durch Antonio Nusa wieder aberkannt wurde (67.). RB-Verteidiger Castello Lukeba hatte einen Freistoß zuvor nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Leipzigs Neo-Trainer Ole Werner erlebte gleich einen bitteren Abend.

Der nach dem Supercup leicht angeschlagene Laimer durfte in der 68. Minute vom Feld. Schlager ging kurz darauf bei Leipzig vom Rasen, Baumgartner durfte die letzten 25 Minuten stürmen.