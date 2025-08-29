FCS: Giorgini wechselt zu Juve Stabia

Beide Vereine einigen sich auf Leihgeschäft mit anschließender Kaufpflicht

Von: ka

Bozen – Andrea Giorgini verlässt den FC Südtirol und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Juve Stabia. Die beiden Vereine haben sich auf ein Leihgeschäft bis zum 30. Juni 2026 mit anschließender Kaufpflicht geeinigt.

Der 23-jährige Abwehrspieler war im Jänner 2023 von Latina Calcio zum FC Südtirol gewechselt. In Diensten der Weißroten absolvierte er insgesamt 66 Pflichtspiele und erzielte dabei zwei Tore.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Andrea Giorgini für seinen stets gezeigten Einsatz und wünscht ihm viel Erfolg für den weiteren Verlauf seiner Karriere.