FCS kann auch gegen Serie A-Clubs überzeugen

Bozen – Der FCS überzeugt im doppelten Vergleich mit den beiden Serie A-Clubs: gegen den Coppa Italia-Gewinner gibt es ein torloses Remis, während man den „Neroverdi“ ein 1:1 abknöpft – Martini erzielt dort die zwischenzeitliche Führung – Bologna schlägt Sassuolo mit 2:1 (0:1).

Nach dem ersten Testspiel in Stange (Ratschings) gegen St. Georgen im Rahmen des Trainingslagers im Ridnauntal geht die Vorbereitung des FC Südtirol auf die vierte Serie B-Saison in Folge mit einem doppelten prestigeträchtigen Vergleich im Bozner Drusus-Stadion weiter: am Samstag, den 26. Juli geben die Weißroten für ein Dreierturnier die Gastgeber für den Coppa Italia-Sieger der vergangenen Saison, den Bologna FC, sowie für Serie A-Aufsteiger Sassuolo. Im Format des Turniers trifft jeder auf jeden, mit Spielzeiten von jeweils 2×30 Minuten.

SPIELBERICHT FC SÜDTIROL – BOLOGNA FC

Im Rahmen der ersten Partie fordern die Mannen von Mister Fabrizio Castori Bologna – den letztjährigen Champions League- und heurigen Europa League-Teilnehmer sowie amtierenden Italienpokal-Sieger. Bereits nach wenigen Sekunden ist es Mallamo, der einen genialen Steckpass in den Lauf von Italeng spielt – dieser wird jedoch von Aebischer in extremis abgekocht (1.). In der Folge wird die Nummer 8 der Weißroten selbst auf rechts auf die Reise geschickt – seine Hereingabe von der rechten Grundlinie findet auf der Höhe des zweiten Pfostens Brik, der direkt abzieht. Ein Bologna-Verteidiger blockt den Abschluss zur Ecke ab (10.). Direkt im Gegenzug meldet sich der Coppa Italia-Sieger zum ersten Mal offensiv an: eine Flanke von Ndoye von der rechten Seite verpasst Dominguez unter Bedrängnis im Zentrum haarscharf (11.). In Spielminute 18 gelingt Ferguson ein hoher Ballgewinn tief in der Hälfte des FCS, er macht noch einige Meter mit dem Ball am Fuß und zieht von der Strafraumgrenze ab, sein Versuch fällt allerdings zu hoch aus (18.). Ohne Tore geht es nach 30 Minuten in die Pause. Die Weißroten kommen gut aus der Kabine, in der 38. Minute kombiniert sich Federico Davi auf der linken Außenbahn nach vorne und findet schließlich Mallamo, der aus rund 18 Metern abzieht: seinen Aufsetzer wehrt Ravaglia sicher zur Ecke ab. Im Anschluss an selbige schaltet Neuzugang Italeng nach einem Pressschlag auf Höhe des ersten Pfostens am schnellsten und schießt direkt aus der Drehung – sein wuchtiger Abschluss zischt knapp am rechten Kreuzeck vorbei. Auf der anderen Seite kombinieren sich die „Felsinei“ stark durch: Ferguson findet im Zentrum den freien Fabbian, der auf links zu Miranda eröffnet – dieser nimmt schließlich noch Dominguez mit, dessen scharfe, flache Hereingabe hat Adamonis aber sicher (47.). Doch der FCS spielt weiter munter mit: nach einem Ballgewinn steht Mallamo auf der rechten Außenbahn blank – er zieht nach innen und bedient Brik, dessen Flachschuss kratzt Ravaglia mit einer Glanztat von der Linie (56.). Im Rahmen der letzten nennenswerten Aktion der Partie zieht der eingewechselte Bernardeschi von der rechten Seite ins Zentrum – Adamonis ist aber bei dessen potenten Linksschuss zur Stelle (58.). Dann passiert nicht mehr viel, das erste Duell des Blitzturniers endet torlos – 0:0.

FC SÜDTIROL – BOLOGNA FC 0:0

FC SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 5 Masiello, 3 Bordon, 30 Giorgini; 23 F. Davi, 46 Brik, 21 Tait ©, 14 Coulibaly, 94 El Kaouakibi; 8 Mallamo, 11 Italeng.

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 4 Arrigoni, 13 Sabatini, 20 Buzi, 27 Hofer, 45 Fois, 68 Vimercati.

Trainer: Fabrizio Castori

BOLOGNA FC (4-2-3-1): 13 Ravaglia; 33 Miranda, 16 Casale, 5 Ilic, 29 De Silvestri ©; 19 Ferguson, 20 Aebischer; 30 Dominguez, 80 Fabbian, 11 Ndoye (31. 10 Bernardeschi); 18 Immobile.

Auf der Ersatzbank: 1 Skorupski, 25 Pessina, 2 Holm, 3 Posch, 6 Moro, 7 Orsolini, 8 Freuler, 9 Castro, 22 Lykogiannis, 23 Karlsson, 26 Lukumì, 28 Cambiaghi, 38 Erlic, 41 Vitik.

Trainer: Vincenzo Italiano

SCHIEDSRICHTER: Roberto Lovison (Padua) | Die Assistenten: Marco Roncari (Vicenza) & Leo Posteraro (Verona) | Vierter Offizieller: Alberto Poli (Verona)

ANMERKUNGEN: Eckenverhältnis 6-6 (1-5)

KURZE SPIELBESCHREIBUNG US SASSUOLO – BOLOGNA FC

Das zweite Duell bestreiten die beiden Serie A-Teams unter sich: in einer richtig munteren Partie schlagen die „Neroverdi“ zuerst zu – nach phänomenalem Lochpass von Berardi auf engem Raum und mustergültiger Hereingabe von Iannoni von der rechten Seite braucht Pinamonti nur noch aus kurzer Distanz einschieben (14.). Die Antwort der „Rossoblù“ kommt unmittelbar nach Wiederanpfiff: nach Hereingabe von links von Lykogiannis trifft Orsolini zum 1:1-Ausgleich (31.). Der spielentscheidende Treffer fällt äußerst sehenswert in der Schlussphase: Karlsson schlägt von rechts eine maßgenaue Flanke an den zweiten Pfosten, wo Cambiaghi eingelaufen kommt und das Spielgerät volley unter die Latte hämmert (52.). Es bleibt beim knappen 2:1 für die „Felsinei“, in einem Duell zweier spielstarker Teams.

US SASSUOLO – BOLOGNA FC 1:2 (1:0)

US SASSUOLO (4-3-3): 1 Turati; 5 Doig, 27 Muharemovic, 6 Odenthal, 14 Missori; 3 Boloca, 15 Ghion, 21 Iannoni; 20 Laurientè, 32 Pinamonti, 10 Berardi ©.

Auf der Ersatzbank: 12 Satalino, 22 Russo, 31 Zacchi, 2 Paz, 7 Volpato, 8 Lipani, 9 Moro, 11 Pierini, 13 Pieragnolo, 16 Frangella, 18 Mulattieri, 19 Romagna, 23 Macchioni, 25 Alvarez Martinez, 26 Tomsa, 30 Walukiewicz.

Trainer: Fabio Grosso

BOLOGNA FC (4-2-3-1): 1 Skorupski; 22 Lykogiannis, 26 Lucumì, 41 Vitik, 2 Holm; 6 Moro, 8 Freuler ©; 28 Cambiaghi, 23 Karlsson, 7 Orsolini; 9 Castro.

Auf der Ersatzbank: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 3 Posch, 5 Ilic, 10 Bernardeschi, 11 Ndoye, 16 Casale, 18 Immobile, 19 Ferguson, 20 Aebischer, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 33 Miranda, 38 Erlic, 80 Fabbian.

Trainer: Vincenzo Italiano

SCHIEDSRICHTER: Roberto Lovison (Padua) | Die Assistenten: Carlo De Luca (Meran) & Marco Roncari (Vicenza) | Vierter Offizieller: Alberto Poli (Verona)

TORE: 1:0 Pinamonti (14.), 1:1 Orsolini (31.), 1:2 Cambiaghi (52.)

SPIELBERICHT FC SÜDTIROL – US SASSUOLO

Den letzten Akt stellt die Partie zwischen dem FCS und der US Sassuolo dar: die „Emiliani“ erarbeiten sich die erste Torchance des Spiels in der fünften Minute nach einem Standard, eine Ecke von rechts bringt Volpato ins Zentrum, wo Macchioni allein zum Kopfstoß kommt, diesen allerdings haarscharf links am Tor von Poluzzi vorbeilegt. Auf der Gegenseite machen es die Weißroten mit ihrer ersten nennenswerten Torchance besser: einen langen Ball von Tronchin kann Pecorino kurz vor der linken Grundlinie kontrollieren – er zieht von dort in die Box ein, dribbelt in Richtung Zentrum und legt für Casiraghi ab, der wiederum weich an den zweiten Pfosten flankt. Dort steigt Martini hoch und trifft präzise per Kopf ins rechte untere Eck zum 1:0 (20.). Die „Neroverdi“ versuchen, prompt zu reagieren, ein wuchtiger Abschluss von Lipani aus rund 20 Metern Distanz fliegt noch über das FCS-Gehäuse (22.), ehe es dann doch schnell mit dem Ausgleich klappt: Von der rechten Seite kommt ein Zuspiel auf leichten Umwegen zu Pierini links in der Box, der den Ball per Drehschuss direkt im rechten Kreuzeck zum 1:1 unterbringt – sehenswert (24.). Die Weißroten kommen noch in Person von Casiraghi, nach Vorlage von Merkaj, zu einem Abschluss aus aussichtsreicher Position, der jedoch von der Hintermannschaft des Serie A-Aufsteigers in extremis abgeblockt wird (28.). Dann geht es in die Halbzeitpause. Trotz der großen Lasten der letzten Wochen für beide Teams bleibt auch die zweite Hälfte ausgesprochen intensiv, nennenswerte Torraumszenen gibt es allerdings nicht mehr – somit bleibt es beim 1:1-Unentschieden.

FC SÜDTIROL – US SASSUOLO 1:1 (1:1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): 1 Poluzzi; 34 Veseli, 19 Pietrangeli, 30 Giorgini (42. El Kaouakibi); 24 S. Davi, 18 Tronchin (54. 4 Arrigoni), 6 Martini, 17 Casiraghi, 79 Molina; 9 Pecorino, 33 Merkaj.

Auf der Ersatzbank: 62 Theiner, 13 Sabatini, 20 Buzi, 27 Hofer, 45 Fois, 68 Vimercati.

Trainer: Fabrizio Castori

US SASSUOLO (4-3-3): 12 Satalino ©️; 13 Pieragnolo, 23 Macchioni, 6 Odenthal (44. 16 Frangella), 2 Paz (52. 26 Tomsa); 11 Pierini, 8 Lipani, 25 Alvarez Martinez; 18 Mulattieri, 9 L. Moro, 7 Volpato

Auf der Ersatzbank: 1 Turati, 22 Russo, 31 Zacchi, 3 Boloca, 5 Doig, 10 Berardi, 14 Missori, 15 Ghion, 19 Romagna, 20 Laurienté, 21 Iannoni, 24 Skjellerup, 27 Muharemovic, 30 Walukiewicz, 32 Pinamonti.

Trainer: Fabio Grosso

SCHIEDSRICHTER: Alberto Poli (Verona) | Die Assistenten: Leo Posteraro (Verona) & Carlo De Luca (Merano) | Vierter Offizieller: Roberto Lovison (Padua)

TORE: 1:0 Martini (20.), 1:1 Pierini (24.)

ANMERKUNGEN: Eckenverhältnis 2-2 (1-2)

Der nächste Höhepunkt der Sommervorbereitung des FC Südtirol steigt am kommenden Sonntag, den 3. August im Bozner Drusus-Stadion – dort treffen die Weißroten in einem weiteren Testspiel auf Hellas Verona. Die „Scaligeri“ bereiten sich auf ihre siebte Serie A-Saison in Folge vor. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 18.30 Uhr.