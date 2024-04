FCS-Primavera 2 setzt sich zuhause gegen Spal durch

Eppan/Rungg – Die Primavera 2-Mannschaft von Mister Manuel Iori schlägt die Estensi mit 2:1 (0:0).

Die auf nationaler Ebene agierende Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol behält gegen der Spal im Rahmen des 27. Spieltags der gleichnamigen Meisterschaft (Kreis A) alle drei Punkte im FCS Center: die Weißroten unter der Leitung von Mister Manuel Iori setzen sich mit 2:1 (0:0) gegen die Biancoazzurri Estensi durch, die sich im Klassement auf Rang 6 befinden. In Halbzeit eins sticht dabei vor allem eine immens wichtige Parade von Dregan hervor, nach dem Seitenwechsel gehen die Weißroten dann früh durch Padovani in Führung: sein Diagonalschuss von außerhalb des Strafraums schlägt flach zum 1:0 ein (48.). In der Folge vergeben die Gäste einen Strafstoß (60.), ehe in Spielminute 75 der nur wenige Sekunden vorher eingewechselte Gabos auf beste Art und Weise einen Konter zum 2:0 vollendet. Sechs Minuten später kommt die Spal nochmals ran – Dregan fälscht eine Flanke der Gäste unglücklich ins eigene Tor ab (81.) – der FCS bringt das 2:1 aber ins Trockene.

FC SÜDTIROL – SPAL 2:1 (0:0)

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde, Testa, Cangert, Rottensteiner, Canonici, Loncini (89. Sula), Uez (75. Pellegrino), Messner (64. Bahaj), Brik (89. West), Padovani (75. Gabos)

Auf der Ersatzbank: Coco, Gander, Buonavia, Tahiri

Trainer: Manuel Iori

SPAL: Romagnoli, Vesprini, Cicero (84. Diallo), Marrale (49. Nistor), Van Der Vlugt, Casari Bertona, Carbone, Aurino (75. Kane Ladji), Angeletti, Andreoli (75. Torre), Camelio

Auf der Ersatzbank: Costantini, Basile, Rizzotto, Anzolini, Pisasale

Trainer: Vito Grieco

SCHIEDSRICHTER: Enrico Cappai | Ilario Montanelli & Giuseppe Daghetta

TORE: 1:0 Padovani (48.), 2:0 Gabos (75.), 2:1 Eigentor Dregan (81.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Testa, Cangert, Brik