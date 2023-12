FCS-Primavera 2 von Udinese ausgebremst

Bozen/Eppan/Rungg – Die Weißroten unterliegen in Torviscosa mit 1:3 (0:0) – U17 muss sich Lecco mit 0:2 (0:0) beugen.

PRIMAVERA 2 – KREIS A

Elfter Spieltag der Hinrunde für die auf nationaler Ebene agierende Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol in Kreis A ihrer Liga: die jungen Weißroten treffen am späten Sonntagvormittag auswärts im Stadio Tonello von Torviscosa, dessen matschiges und rutschiges Geläuf sich in prekärem Zustand befindet, auf Udinese Calcio und unterliegt mit 1:3 (0:0). Dabei weisen die Weißroten in Person von Buzi in einer torlosen ersten Hälfte zwei gute Torchancen auf. Nach dem Seitenwechsel gehen die Gastgeber in der 56. Minute in Führung, Palma drückt den Ball im Rahmen einer unübersichtlichen Situation im Anschluss an eine Ecke zum 0:1 über die Linie. Eine Viertelstunde später erhöht Udinese durch einen von Russo vollendeten Konter auf 0:2 (71.), ehe Asante – welcher bereits zum Kader der ersten Mannschaft der Friulani hingeführt wurde – in Spielminute 74 die Vorscheidung besorgt: sein direkt getretener Freistoß schlägt sehenswert im Kreuzeck ein. In der 83. Minute wird ein Halten an Buzi im Udinese-Sechzehner mit dem Elfmeterpfiff geahndet, er selbst trifft zum 1:3-Endstand. Der FCS steht nach diesem Spieltag zusammen mit Albinoleffe und Vicenza mit 17 Zählern auf Rang 5 im Klassement, zwei Punkte hinter dem Duo Brescia-Padua (je 19), deren acht hinter Parma (25) sowie deren 16 hinter dem noch ohne Punktverlust dastehenden Tabellenführer Cremonese.

UDINESE – FC SÜDTIROL 3:1 (0:0)

UDINESE: Mosca, Scaramelli, Palma, Nwachukwu, Nuredini (53. Barbana), Marello, Diawara (61. Corsa), Barabaro (81. Zunec), Asante (81. Di Lazzaro), Pejicic (53. De Crescenzo), Russo

Auf der Ersatzbank: Malusa, Tedeschi, Panagiotakopoulos, Baricchio, Bozza, Caccioppoli

Trainer: Igor Bubnjic

FC SÜDTIROL: Dregan, Bahaj, Hofer, Gander, Rottensteiner, Margoni (46. Brick), Costa (70.Tahiri), Uez, Buzi, Padovani (85. Messner), Loncini

Auf der Ersatzbank: Tschöll, Balde, Buonavia, Cacciatore, Cangert, Nafaa, Sula, Zejnullahu

Trainer: Salvatore Leotta

SCHIEDSRICHTER: L. Catanoso (Reggio Calabria) | A. Munerati (Rovigo) & N. Morea (Molfetta)

TORE: 1:0 Palma (66.), 2:0 Russo (71.), 3:0 Asante (74.), 3:1 Buzi (Foulelfmeter, 83.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Pejicic, Barabaro, Palma, Marello (U) / Gander, Uez, Padovani (FCS) | Gelb-rote Karte – Scaramelli (83. & 90 + 1.) | Eckenverhältnis: 5-2

UNTER 17 – KREIS B

Auswärtsspiel für die auf nationaler Ebene agierende Unter 17-Mannschaft des FC Südtirol in Kreis B ihrer Meisterschaft: am 12. Spieltag unterliegen die Jungs von Mattia Marchi bei Lecco mit 0:2 (0:0). Als spielentscheidend erweisen sich die Tore von Tondi (55.) & Carminati (61.) in Hälfte zwei.

LECCO – FC SÜDTIROL 2:0 (0:0)

LECCO: Zadek, Polizzi, Scaldaferri, Parizzi (80. Giuffrida), Cuscuna (90. Colantonio), Nocito (70. Piloni), Borserio Gaggi (70. Purita), Tondi, Parisi (80. Mungari), Meleddu (70. Merlika), Carminati (90. Nova)

Auf der Ersatzbank: Speziale, Caputo

Trainer: Lorenzo Brescello

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Paternoster (80. Annan), Fontana, Borgognoni, Del Pin, Lochner, Mahknecht, Perin (55. Constantini), Gabos (55. Gamper), Volcan, Halili (65. Lorubbio)

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Finotti, Kofler, Hoxha, Pilara

Trainer: Mattia Marchi

SCHIEDSRICHTER: A. Fanciullacci (Savona) | A. Mapelli (Treviglio) & L. S. Mascali (Paola)

TORE: 1:0 Tondi (55.), 2:0 Carminati (61.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten: Borserio, Gaggi, Cuscuna, Carminati, Merlika, Halili, Constantini