FCS-Primavera findet in Modena ihr Lächeln wieder

Modena/Bozen – Die älteste Jugendmannschaft des FCS kehrt in San Felice sul Panaro auf die Siegesstraße zurück und setzt sich dank der Tore von Rottensteiner (32.) und Fiorini (83.) mit 2:1 (1:1) gegen die Canarini Emiliani durch – U17 unterliegt Inter auswärts knapp mit 2:3 (0:2)

Die auf nationaler Ebene agierende Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol findet in Kreis A der gleichnamigen Liga im Rahmen des 18. Spieltags wieder auf die Siegesstraße zurück: die Weißroten unter der Leitung von Mister Matteo Abbate setzen sich in San Felice sul Panaro auswärts gegen Modena mit 2:1 (1:1) durch. In Hälfte eins zeigen sich die Gäste mit deutlich mehr Ballbesitz und schlagen daraus in Spielminute 32 Kapital: Rottensteiners Abschluss im Getümmel findet seinen Weg zum 1:0 ins Tor. Modena kommt allerdings noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich – Moratti schaltet nach einem Lattentreffer im Anschluss an einen Eckstoß am schnellsten und bringt den Abpraller zum 1:1 in den Maschen unter (42.). In Hälfte zwei wird zunächst Stopelli in den Reihen der Gastgeber aufgrund eines Reaktionsfouls des Feldes verwiesen (64.) – der FCS nimmt in Überzahl wieder die Zügel der Partie in die Hand und kommt in der Schlussphase zum Siegtreffer: ein Abschluss von Fiorini wird von einem Verteidiger der Canarini entscheidend zum 2:1-Endstand abgefälscht (83.).

Die Unter 17 ist – ebenfalls im Rahmen von Matchday 18 der Serie A/B – beim Tabellenführer Inter Mailand zu Gast und bietet den Nerazzurri unter der Leitung von Mister Handanovic im „Konami Youth Development Center – Giacinto Facchetti“ von Mailand ordentlich die Stirn: schlussendlich steht eine knappe 2:3-Niederlage aus der Sicht der Weißroten, für die Pajonk (65.) und Mantovani (87.) treffen.

PRIMAVERA 2 (KREIS A) | MATCHDAY #18 | 2x45min

MODENA – FC SÜDTIROL 1:2 (1:1)

MODENA: Castelnuovo, Riccardi, Gualteri, Surricchio, Casani, Stopelli, Prandini (64. Buonaiuto), Oliva (64. Sarris), Zidouh (73. Lopes Gomes), Molara (73. Barozzini), Moratti (85. Mampuya)

Auf der Ersatzbank: Celenza, Fomete, Fiorillo, Heffa, Domizzi, Galli

Trainer: David Rodriguez

FC SÜDTIROL: Arlanc, Sabatini, Rottensteiner, Vallana, Gander, Testa, Hofer (87. Bahaj), Fugaro (76. Fois), Ndongue, Fiorini (87. Ceschini), Mahlknecht (71. Padovani)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Halili, Kofler, Perin, Paternoster, Castellacci

Trainer: Matteo Abate

SCHIEDSRICHTER: A. Atanasov (Verona) | G. Pandolfo & T. Storgato (Castelfranco Veneto)

TORE: 0:1 Rottensteiner (32.), 1:1 Moratti (42.), 1:2 Fiorini (83.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (M) Casani / (FCS) Testa, Ndongue

Rote Karte – Stopelli (M | Reaktionsfoul, 64.)

UNTER 17 (KREIS B) | MATCHDAY #18 | 2x45min

INTER MAILAND – FC SÜDTIROL 3:2 (2:0)

INTER: Farronato, Lissi, Pirola, Pavan (46. Evangelista), Peletti, Leoni (77. Allasufi), Grisoni Fasana (77. Orlacchio), D’Agostino), Carrara (65. Franchi), Virtuani, Moressa (65. Vukaj)

Auf der Ersatzbank: Pentima, Puricelli, Nese

Trainer: Samir Handanovic

FC SÜDTRIOL: Coco, Mantovani, Vaz Repezza (87. Massei), Zeni, Bellesso, Fahrner (58. Fulterer), Pajonk, Bruganara (87. Bonetti), Rech, Lorubbio, Parpaiola

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Constantini, Donegá, Ech Cheikh

Trainer: Alfredo Sebastiani

SCHIEDSRICHTER: Piernicola Giorgino (Mailand) | G. Ruocco & M. Tonti (Brescia)

TORE: 1:0 Leoni (8.), 2:0 D’Agostino (17.), 3:0 Moressa (52.), 3:1 Pajonk (65.), 3:2 Mantovani (87.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (IM) Virtuani / (FCS) Fahrner, Parpaiola, Mantovani, Vaz Repezza, Bellesso