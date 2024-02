FCS-U15 erkämpft sich Punkt gegen Brescia

Bozen – Die U16 muss sich im Auswärtsspiel den gleichaltrigen Rondinelle geschlagen geben.

UNTER 17

Spielfreies Wochenende für die auf nationaler Ebene agierende Unter 17-Mannschaft des FC Südtirol in Kreis B der besagten Meisterschaft. Nach 18 Spieltagen tragen die Weißroten mit acht Punkten die rote Laterne.

UNTER 16 und UNTER 15

Eine Niederlage und ein Remis gibt es für die auf nationaler Ebene agierenden U16- und U15-Teams des FC Südtirol im doppelten Vergleich mit den gleichaltrigen Teams von Brescia: im Rahmen des 18. Spieltags der beiden Ligen mit identischen Spielkalendern, des fünften der Rückrunde, muss sich die Unter 16 unter der Leitung von Coach Hannes Kiem auswärts mit 0:4 (0:2) geschlagen geben, während sich die Unter 15 von Mister Momi Hilmi gegen die Rondinelle einen Punkt erkämpft: 1:1 das Endresultat. Dabei liegen die Weißroten durch den Treffer von Taka (30.) zwischenzeitlich sogar in Führung, ehe die Gastgeber in Person von Gaffurini in der Schlussphase ausgleichen (75.). Nota bene: die beiden Altersklassen spielen zwei Halbzeiten zu 40 Minuten.

UNTER 16

BRESCIA – FC SÜDTIROL 4:0 (2:0)

BRESCIA: Galli, Molinari (71. El Madhi), Scacchia (71.F. Legrenzi), Ferrari, Baruzzi, Serioli, Badra, Beldenti (60. Gaffurini), Galvano (60. Molinari), Pedretti (71. M. Ferrari), Albertoli (60. Bresciano)

Auf der Ersatzbank: Anelli, Stegarescu

Trainer: Marco Franchi

FC SÜDTIROL: Coco, Jashari (49. Marusiak), Kostner (56. Benevento), Rech (74. Brugnara), Bellesso, Mantovani, Fulterer, Constanini, Ech Cheikch (74. Palatiello), Lorubbio, Pajonk (41. Fahrner)

Auf der Ersatzbank: Seiwald

Trainer: Hannes Kiem

SCHIEDSRICHTER: Andrea Tagliaferri (Lovere) | A. Liuzza (Mailand) & L. Piazza (Treviglio)

TORE: 1:0 Beldenti (23.), 2:0 Galvano (27.), 3:0 Badra (41.), 4:0 Albertoli (51.)

UNTER 15

BRESCIA – FC SÜDTIROL 1:1 (0:1)

BRESCIA: Grazioli, Andriulli, Albini, Merisio (72. Bonissoni), Gaffurini, Bisotti, (60. Mori) Ogunseye, Compaore (41. Cusenza). Peli (67. Perego), Persichetti (41. Contessi). Esmaeil (41. Gerri)

Auf der Ersatzbank: Biffi

Trainer: Ivan Massetti

FC SÜDTIROL: Cozzi, Taka (41. Mathos), Bovo, Hasani, Zeni, Koka, Scaduto, Warme (41. Zandonatti), Luby, Ammaje, Nassiri

Auf der Ersatzbank: Galante, Papais, Annan, Tribus

Trainer: Momi Hilmi

SCHIEDSRICHTER: Alessandro Cascia (Monza) | L. Legname & A. Angelucci (beide Monza)

TORE: 0:1 Taka (30.), 1:1 Gaffurini (75.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Ogunseye, Gaffurini, Merisio, Andriulli, Taka, Koka, Zeni, Mathos