FCS-U16 setzt sich gegen Hellas Verona durch

Eppan/Rungg – Die Formation von Hannes Kiem schlägt die Scaligeri knapp mit 1:0 (0:0), während die U15 den gleichaltrigen Gialloblù mit 1:3 (0:1) unterliegt – die U17 muss sich Atalanta mit 0:4 beugen.

UNTER 17

Nach dem spielfreien vergangenen Wochenende stand für die auf nationaler Ebene agierende U17-Mannschaft des FC Südtirol in Kreis B ihrer Meisterschaft der 19. Spieltag an: die Jungs unter der Leitung von Mister Salvo Leotta müssen sich im Rahmen desselben dem Tabellenvierten Atalanta Bergamo mit 0:4 (0:3) in Ciserano geschlagen geben. Die Orobici stellen dabei bereits in Halbzeit 1 mit drei Treffern die Weichen auf Sieg.

ATALANTA – FC SÜDTIROL 4:0 (3:0)

ATALANTA: Bugli, Ideli, Zaffalon (81. Galletti), Finazzi (81. Aliprandi), Colleoni (81. Arena), Racu, Lykholit (70. Personeni), Dragan, Zoli (57. Maggiore), Bono (70. Diouf), Bonsignori (57. Perucchini)

Auf der Ersatzbank: Moroni, Maggiore, Ruiz

Trainer: Giampaolo Bellini

FC SÜDTIROL: Arlanch, Paternoster, Fontana (46. Guarise), Borgognoni, Kofler (81. Fumai), Halili, Mahlknecht (46. Gabos), Lochner (81. Bajro), Gamper (71. Annan), Perin (81. Finotti), Ceschini

Auf der Ersatzbank: Bonifacio

Trainer: Salvatore Leotta

SCHIEDSRICHTER: Gerardo Garofalo (Torre d. Greco) | S. Severini (Seregno) & M. Tonti (Brescia)

TORE: 1:0 & 2:0 Zoli (18., 20.), 3:0 Lykholit (33.), 4:0 Perucchini (63.)

UNTER 16 und UNTER 15

Jene beiden auf nationaler Ebene agierenden Jugendteams des FCS, die identischen Spielkalendern folgen, hatten den 19. Spieltag ihrer jeweiligen Meisterschaften vor der Brust. Am Ende steht nach den beiden Heimspielen im FCS Center ein Sieg und eine Niederlage: die U16 unter der Leitung von Hannes Kiem setzt sich gegen die Scaligeri mit 1:0 (1:0) durch, dank des Treffers von Ech Cheikh kurz vor der Halbzeitpause (40.). Die U15 von Momi Hilmi hingegen unterliegt mit 1:3 (0:1).

UNTER 16 (2x40min)

FC SÜDTIROL – HELLAS VERONA 1:0 (1:0)

FC SÜDTIROL: Coco, Benevento, Kostner, Rech, Bellesso, Mantovani, Brugnara, Constantini, Ech Cheikh (76. Marusiak), Lorubbio, Forer (70. Larcher)

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Palatiello, Fulterer, Pajonik

Trainer: Hannes Kiem

HELLAS VERONA: Castellani, Russo (41. Zecchetto), Cappelletto, Hallidri (54. Cavazza), Salvetti, Bortolotti, Mattoccia (41. Veronese), Deimichei (41. Intrabartolo), Giambarvieri (68. Buinotto), Garofalo (76. Gato), Sunday

Auf der Ersatzbank: Lanza, Ionita, Pasetto

Trainer: Francesco Caldana

SCHIEDSRICHTER: Manuel Da Col (Bozen) | Yoan Battan (Trient) & Gabriele Masin (Bozen)

TOR: 1:0 Ech Cheikh (40.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Benevento, Constantini, Ech Cheikh

Gelb-rote Karte: Benevento (76.)

UNTER 15 (2x40min)

FC SÜDTIROL – HELLAS VERONA 1:3 (0:1)

FC SÜDTIROL: Cozzini, Taka, Bovo (52. Hasani), Montibeller, Zeni, Stubbla (52. Stubbla), Scaduto, Ammajer, Luby, Tribus (56. Mathos), Nassiri (77. Papais)

Auf der Ersatzbank: Arciprete, Zandonatti, Weissensteiner

Trainer: Mohamed Hilmi

HELLAS VERONA: Cunegatti, Aprili (51. Mariani), Tanzilli (60. Spagnolli), Diombokho, Falzoni (70. Berini), Varali, Bayoko (41. Casagrande), Zanin (60. Mounirou), Leone, Bisoffi (60. Marcolini), Caputo (51. Cumerlato)

Auf der Ersatzbank: Pizzamiglio, Bogoncelli

Trainer: Thomas Vicenzi

SCHIEDSRICHTER: Matthias Kofler (Bozen) | Massimo Minniti & Matteo Caretto (beide Meran)

TORE: 0:1 Bayoko (25.), 0:2 & 0:3 Casagrande (46., 50.) 1:3 Mathos (74.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Taka, Zeni, Luby, Mister Hilmi, Bayoko