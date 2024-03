FCS-U17 siegt bei Cittadella

Bozen – Dritter Saisonsieg für das Team von Leotta, während U16 und U15 in Cagliari unterliegen.

UNTER 17 | KREIS B (NATIONAL)

Im Rahmen des 20. Spieltags, des siebten der Rückrunde von Kreis B der nationalen U17-Meisterschaft, holt der FC Südtirol seinen dritten Saisonsieg: die Formation unter der Leitung von Mister Salvatore Leotta schlägt Cittadella verdientermaßen mit 2:1 (1:1). Dabei drehen die Weißroten einen zwischenzeitlichen Rückstand, Tatarevic bringt die Gastgeber in der 5. Minute früh in Führung. Mahlknecht gleicht in Spielminute 33 aus, ehe Ceschini in der Schlussphase den Siegtreffer besorgt (86.).

CITTADELLA – FC SÜDTIROL 1:2 (1:1)

CITTADELLA: Betelli, Carli (55. Scarpa), Zarrantonello, De Pizzol (55. Genova), Gobbato, Giuriato, Maglia (67. Giason), Pozzato, Bartolini (67. Terrin), Tatarevic (83. Moro), Solinas (55. Pellizzari)

Auf der Ersatzbank: Piccolo, Zinetti. Renon

Trainer: Giampaolo Basso

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Halili, Ceschini, Kofler (46. Fontana), Del Pin, Guarise (66. Finotti), Mahlknecht, Lochner, Gabos (75. Gamper), Perin, Paternoster

Auf der Ersatzbank: Arciprete, Bajro, Annann, Fumai

Trainer: Salvatore Leotta

SCHIEDSRICHTER: Lorenzo Lena (Treviso) | Davide Cavallaro (Rovigo) & Riccardo Pozzobon (Castelfranco Veneto)

TORE: 1:0 Tatarevic (28.), 1:1 Mahlknecht (33.), 1:2 Ceschini (86.)

UNTER 16 und UNTER 15 | SERIE A-B (KREIS B)

Auswärtsspiel auf Sardinien für jene beiden Jugendteams des FC Südtirol, die in ihren jeweiligen Altersklassen der Serie A-B (Kreis B) identischen Spielkalendern folgen – sprich die U16 & die U15. Im Rahmen des siebten Rückrunden-Spieltags treffen die jungen Weißroten im Campo Crai Center Asseminello von Assemi auf die gleichaltrigen Teams von Cagliari Calcio. Die Sarden setzen sich in beiden Partien mit 3:1 durch.

UNTER 16

CAGLIARI – FC SÜDTIROL 3:1 (0:1)

CAGLIARI: Are, Congiu Riccardo, Egharevba (69. Schirru), Ragni (76. Congiu Fabio), Frau, D’Onofrio, Cardu (65. Zedda), Calia, Costa, Puttolu, Montapponi (65. Corona)

Auf der Ersatzbank: Contini, Simongini, Melis, Durante, Concu

Trainer: Stefano Medda.

FC SÜDTIROL: Coco, Jashari, Kostner, Rech, Bellesso, Mantovani, Brugnara (65. Fahrner), Konstantini, Ech Cheikh, Lorubbio, Fohrer (65. Parpaiola)

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Marusiak, Pajonk, Fulterer

Trainer: Hannes Kiem

SCHIEDSRICHTER: Nicolò Fronteddu (Nuoro) | Maria Marras & Martina Carta (Cagliari)

TORE: 0:1 Rech (33.), 1:1 Costa (53.), 2:1 Montapponi (57.), 3:1 Puttolu (58.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – D’Onofrio (CAG) / Ech Cheikh (FC)

UNTER 15

CAGLIARI – FC SÜDTIROL 3:1 (2:1)

CAGLIARI: Panko, Vargiu (80 + 5. Vergori), Lo Verde (71. Ruggeri), Sow, Camba, Piredda, Bellofiore (57. Mulas), Pibiri (71. Orru), Garau, Boccia (71. Prosperini), Nocco (57. Fini)

Auf der Ersatzbank: Marongiu, Kepych, Palazzo

Trainer: Federico Trudu.

FC SÜDTIROL: Cozzini (57. Gurschler), Taka, Hasani (57. Bovo), Montibeller, Zeni, Koka (71. Stubbla Diar), Scaduto (71. Tribus), Ammaje, Stubbla Diort, Zandonatti (57. Nassiri), Luby

Auf der Ersatzbank: Warme, Annan

Trainer: Mohamed Hilmi

SCHIEDSRICHTER: Luca Sanna (Sassari) | Elisa Puddu & Nicolo Mascia (beide Cagliari)

TORE: 1:0 Pibiri (5.), 1:1 Zandonatti (9.), 2:1 Sow (15.), 3:1 Piredda (48.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Boccia (CAG) / Zeni, Scaduto (FCS)

Gelb-rote Karten: Prosperini (CAG, 72.) / Luby (FCS, 80 + 1.)