FCS wird von Albinoleffe gestoppt

Von: ka

Eppan/Rungg – Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol muss sich im Rahmen des zweiten Heimspiels in Folge knapp geschlagen geben: am 20. Spieltag der nationalen Primavera 2-Meisterschaft (Kreis A), dem fünften der Rückrunde, unterliegen die Jungs unter der Leitung von Mister Matteo Abbate Albinoleffe mit 0:1 (0:0). Die Gäste erzielen den spielentscheidenden Treffer in der Schlussphase in Person von Ronzoni (88.), nachdem FCS-Keeper Arlanch einen platzierten Strafstoß von Longo noch mit einer Glanzparade entschärfen konnte (53.).

PRIMAVERA 2 (KREIS A) | MATCHDAY #20

FC SÜDTIROL – ALBINOLEFFE 0:1 (0:0)

FC SÜDTIROL: Arlanch, Sabatini, Rottensteiner, Tait (31. Padovani), Gander, Testa, Halili, Fois, Gamper (56. Gabos), Fiorini, Fugaro (46. Ceschini), Padovani (84. Castellacci)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Borgognoni, Kofler, Paternoster, Rech, Lorubbio, Mahlknecht, Tschöll

Trainer: Matteo Abbate

ALBINOLEFFE: Taramelli, Brighenti, Lekaj, Delcarro, Borghi, Ceresoli, Panza (69. Nespoli), Belli (83. Bettoni), Gamba (61. Ronzoni), Farina, Longo (61. Daha)

Auf der Ersatzbank: Bersanetti, Brambilla, Botti, Simonelli, Patelli, Buzzoni, Rinaldi, Marchesini

Trainer: Massimiliano Maffioletti

SCHIEDSRICHTER: Luigi Scicolone (San Donà di Piave) | A. J. Palla (Catania) & G. Minutoli (Messina)

TOR: 0:1 Ronzoni (88.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Sabatini, Gamper, Ceschini, Gabos / (A) Delcarro, Ceresoli, Belli