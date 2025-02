FCS Women gelingt achter Sieg in Folge

Von: ka

Eppan/Rungg – Im Rahmen des 20. Spieltags, des fünften der Rückrunde, setzen die Weißroten unter der Leitung von Mister Castellaneta ihre Siegesserie fort und schlagen Riccione Femminile zuhause mit 2:0 (2:0).

Die FCS Women setzen sich im Rahmen des 20. Spieltags, des fünften der Rückrunde, der Serie C der Damen (Kreis B) im heimischen FCS Center mit 2:0 (2:0) gegen Riccione Femminile durch. Es ist der achte Sieg in Folge für die Mädels unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta, die sich somit nach wie vor auf Tabellenplatz zwei halten und den ersten Verfolger von Ligaprimus Venezia darstellen. Die Weißroten dominieren die Partie gegen Riccione nach Belieben und gehen bereits in Spielminute 16 in Führung: Bielak findet nach einem Sturmlauf mit ihrem Zuspiel Fischer, die von außerhalb der Box mit einem präzisen Rechtsschuss ins kurze Eck zum 1:0 trifft. Gegen Ende von Halbzeit eins erhöhen die Gastgeberinnen auf 2:0 – Bielak tankt sich erneut auf der Außenbahn durch und spielt ins Zentrum, wo eine Verteidigerin der Gäste die Hereingabe ins eigene Tor abfälscht (37.). Das 2:0-Endergebnis sitzt den FCS-Damen dabei gar wohl etwas eng, haben Fischer und Bielak noch mehrere weitere gute Torchancen ausgelassen – in der Schlussphase wagt sich Riccione nach vorne, die Weißroten überstehen allerdings die Drangphase der Gäste ungefährdet.

FC SÜDTIROL WOMEN – RICCIONE FEMMINILE 2:0 (2:0)

FC SÜDTIROL WOMEN: Holzer, Maloku (71. Tschöll), Vuerich, Ladstätter, Ruaben, (88. Bauer) Kiem, Markart (83. Peer), Santin, Prearo (69. Stockner), Bileak, Fischer (74. Dorfmann)

Auf der Ersatzbank: Graus, Zipperle, Huber

Trainer: Marco Castellaneta

RICCIONE FEMMINILE: Boaglio, Costantini, Deliassisi (72. Gentile), Della Chiara, El Abassi (71. Calli), Grillo, Nicoletti, Pederzani, Puntoni, Scarpelli, Tiberio

Auf der Ersatzbank: Zoffoli, Bacciocchi, Paoli

Trainer: Paolo Genovesio

SCHIEDSRICHTER: A. Malagnino (Castelfranco Veneto) | A. Salerno & F. Reggia (beide Bozen)

TORE: 1:0 Fischer (16.), 2:0 Bielak (37.)