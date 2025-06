Felbermayr gewinnt F1-Academy-Rennen in Montreal

Von: apa

Die Oberösterreicherin Emma Felbermayr hat das zweite Rennen der F1 Academy an diesem Wochenende in Montreal gewonnen. Die vom Formel-1-Rennstall Sauber unterstützte 18-Jährige setzte sich am Samstag auf dem Circuit Gilles-Villeneuve vor der Britin Ella Lloyd und der Niederländerin Nina Gademan durch. Für Felbermayr war es die erste Podestposition in der Frauen-Rennserie. Bis dahin war ihre beste Platzierung ein fünfter Platz in Shanghai gewesen.

In Montreal finden außertourlich drei Rennen statt, da am vorigen Schauplatz in Miami eines regenbedingt ausgefallen war. Schon in der ersten Session hatte Felbermayr auf der Strecke als Dritte einen Podestplatz realisiert, dieser war ihr jedoch später aberkannt worden. Der Grund: Wie die F1 Academy mitteilte, unterschritt Felbermayrs Auto mit der Startnummer 5 bei der Abwaage konstant das Mindestgewicht von 603 kg um mehr als 0,4 kg.