Anna Fuchs und Neo Holzknecht sind die Tagesschnellsten

FIL-Jugendspiele Umhausen: Heimsiege für die Gastgeber

Dienstag, 10. Februar 2026 | 18:25 Uhr
YG_2026_Fuchs_Holzknecht_Foto_Ulrich_Wilhlem
Ulrich Wilhelm
Von: mk

Umhausen – Die legendäre Naturrodelbahn „Grantau“ in Umhausen in Österreich war am 7. und 8. Februar Schauplatz der 36. FIL-Jugendspiele. Dieses Sportfest für Nachwuchsrodler im Alter von acht bis 14 Jahren wurde erstmals gemeinsam mit dem FIL Alpin Rodel Weltcup ausgetragen.

Die FIL-Jugendspiele 2026 begannen am Samstagabend mit der stimmungsvollen Eröffnungsfeier am Pavillon im Dorfzentrum von Umhausen. Die 55 jungen Rodlerinnen und Rodler aus Österreich, Italien, Deutschland und Slowenien zogen gemeinsam mit den Weltcupathleten ein. Am Renntag am Sonntag wechselten sich die Läufe der Jugendspiele mit jenen der Weltcup-Asse ab. Die Tagesbestzeit bei den Buben holte sich Neo Holzknecht vom RC Kühtai-Sellraintal in 2.42,94 Minuten (1.21,62/1.21,32), bei den Mädchen war Anna Fuchs, ebenfalls vom RC Kühtai-Sellraintal, mit einer Gesamtzeit aus beiden Läufen von 2.41,72 Minuten (1.20,37/1.21,35) nicht zu schlagen. Bei den Jugendspielen 2025 im Jaufental war Fuchs Dritte geworden.

Erstmals in der Geschichte wurden die Jugendspiele gemeinsam mit dem Weltcup ausgetragen. Das Konzept funktioniert, zieht OK-Chef Thomas Kammerlander vom SV Umhausen Bilanz zur Großveranstaltung: „Ich denke, das Pilotprojekt war eine gelungene Veranstaltung. Dass die Läufe der Kinder im Livestream auf der Großleinwand im Zielraum zu sehen waren, und dass die Kids mit dem Weltcuptross in Verbindung waren, wird ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Die gemeinsame Eröffnungsfeier und die gemeinsame Siegerehrung war eine super Veranstaltung. Eine solches Rennprogramm gab es noch nie, Verbesserungspotential gibt es natürlich immer. Ich denke, den Zeitplan, wie man die Jugendspiele in den Weltcup integriert, müssen wir verbessern. In dieser Form dauert es ein bisschen zu lange. Im Großen und Ganzen war es eine gelungene Veranstaltung.“

Wo die FIL-Jugendspiele 2027 ausgetragen werden, steht noch nicht fest. Beworben haben sich Grindelwald (SUI) und das Jaufental in Südtirol.

