Finnland verliert zum Eishockeystart 1:4 gegen Slowakei

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 19:24 Uhr
Von: apa

Das olympische Männer-Eishockeyturnier hat mit einer Niederlage des Olympiasiegers von 2022 begonnen. Finnland musste sich am Mittwoch in Gruppe B in Mailand der Slowakei 1:4 (0:1,1:0,0:3) geschlagen geben. Nach der Führung der Slowaken durch Juraj Slafkovsky (8.) gelang den Skandinaviern durch Eeli Tolvanen (25.) der Ausgleich. Treffer von Dalibor Dvorsky (48.), Slafkovsky (51./PP) und Adam Ruzicka (58.) brachten die Entscheidung zugunsten der Slowaken.

