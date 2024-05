Finnland wahrt bei Eishockey-WM Aufstiegschance

Finnland hat den Aufstieg ins Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft weiter in eigener Hand. Der Olympiasieger gewann am Montag in Prag gegen Dänemark mit 3:1 (0:0,0:0,3:1) und geht mit drei Punkten Vorsprung auf Österreich ins Finish der Gruppe A. Falls Österreich am Dienstag (12.20 Uhr/live ORF Sport +) Absteiger Großbritannien schlägt, benötigt der vierfache Weltmeister im Abendspiel (20.20 Uhr) einen Punkt gegen die Schweiz, um das Viertelfinalticket zu holen.

Bei einem österreichischen Sieg gegen die Briten und einer finnischen Niederlage würde bei Punktegleichheit das direkte Duell für die Österreicher zählen. Der Aufsteiger bekommt es am Donnerstag (20.20 Uhr) in Ostrava mit Schweden zu tun, das mit einem 3:1 gegen Frankreich auch die sechste Partie gewonnen hat. Platz eins ist dem Drei-Kronen-Team in Gruppe B damit nicht mehr zu nehmen.

Den Gang in die B-WM müssen unterdessen Großbritannien und Polen antreten. Die Briten verloren in Prag den Abstiegs-Showdown gegen Norwegen mit 2:5 und stehen damit genauso als Tabellenletzter fest wie die Polen, die in ihrem “Finale” gegen Kasachstan mit 1:3 unterlagen. Als Aufsteiger für die A-WM im kommenden Jahr stehen Ungarn und Slowenien fest.