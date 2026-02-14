Aktuelle Seite: Home > Sport > Flock baut in Lauf drei Olympia-Führung aus
Flock baut in Lauf drei Olympia-Führung aus

Samstag, 14. Februar 2026 | 18:24 Uhr
Flock war nach Lauf drei sichtlich zufrieden
APA/APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
Von: apa

Janine Flock trennt nur noch ein Lauf von Olympia-Gold. Die Skeleton-Pilotin aus Tirol vergrößerte am Samstag im dritten Durchgang des Bewerbs im Eiskanal von Cortina d’Ampezzo den Vorsprung auf die drei deutschen Verfolgerinnen. Susanne Kreher hat 0,21 Sek. Rückstand, Jacqueline Pfeifer 0,43 und Hannah Neise 0,70. Der finale Lauf ist für 19.35 Uhr angesetzt. 2018 hatte Flock eine Medaille als Führende nach drei Läufen noch um zwei Hundertstelsekunden verpasst.

