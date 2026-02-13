Aktuelle Seite: Home > Sport > Flock führt zur Halbzeit im olympischen Skeleton-Rennen
Flock im Skeleton auf Medaillenkurs

Flock führt zur Halbzeit im olympischen Skeleton-Rennen

Freitag, 13. Februar 2026 | 18:55 Uhr
Flock im Skeleton auf Medaillenkurs
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Janine Flock darf sich berechtigte Hoffnungen machen, ihre Skeleton-Karriere mit ihrer ersten Olympia-Medaille zu krönen. Die 36-jährige Tirolerin führt zur Halbzeit des Rennens bei den Winterspielen in Cortina. Ihr Vorsprung auf die beiden Deutschen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer ist mit 0,04 bzw. 0,13 Sekunden klein. Die viertplatzierte Hannah Neise (GER) verlor am Freitag 0,37 Sekunden. Die Entscheidung folgt mit zwei weiteren Läufen am Samstag (ab 18.00 Uhr).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
54
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
54
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
52
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
47
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
35
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 