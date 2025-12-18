Flock rast in Sigulda erneut aufs Stockerl

Von: apa

Skeleton-Pilotin Janine Flock ist zum zweiten Mal in Folge aufs Weltcup-Stockerl gerast. Sechs Tage nach ihrem Triumph in Lillehammer belegte die Tirolerin am Donnerstag in Sigulda (Lettland) Rang drei. Nur die Belgierin Kim Meylemans und die Britin Tabitha Stoecker waren schneller als Flock, die auch nach dem ersten von zwei Durchgängen auf der dritten Position gelegen war.

In der Weltcup-Gesamtwertung musste Flock nach den Plätzen vier, eins und drei Meylemans Platz machen, die mit 625 nun acht Punkte vor der 36-Jährigen liegt. Bereits am Freitag steht für Flock und Co. der nächste Bewerb am Programm. Das Donnerstag-Rennen war der Ersatz für den aufgrund der schlechten Bahnverhältnisse abgesagten Weltcup in Innsbruck-Igls.