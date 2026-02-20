Aktuelle Seite: Home > Sport > Foxes beenden Olympiapause mit einem Sieg
Deutlicher 4:0-Heimerfolg gegen die Grazer 99ers

Foxes beenden Olympiapause mit einem Sieg

Freitag, 20. Februar 2026 | 23:13 Uhr
HCB/Vanna Antonello
Von: ka

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia feierte einen deutlichen 4:0-Heimerfolg gegen die Moser Medical Graz99ers und hält damit den Kontakt zu den Top-3-Teams der win2day ICE Hockey League. Die Gastgeber aus Bozen erwischten den besseren Start und gingen durch Brice Misley in der sechsten Minute (5:34) in Führung. Gegen Ende des ersten Abschnitts verwertete Bozen ein Powerplay durch Brett McClure zum 2:0 (18:36).

Im zweiten Drittel standen die Torhüter im Fokus und ließen keine Treffer zu. Erst als Graz mehr Risiko nahm, sorgten Matteo Gennaro (46:58) und wenig später Luca Frigo (47:50) für die endgültige Entscheidung. Die Graz99ers mussten sich schließlich mit 0:4 geschlagen geben, liegen aber weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz.

Facebook/HC Bozen – Bolzano Foxes

Bezirk: Bozen

© 2026 First Avenue GmbH
 