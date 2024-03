Foxes gegen Bulls: Neuauflage des ewigen Duells

Bozen – Nach Abschluss aller Viertelfinalbegegnungen stehen nun die vier Mannschaften für die Halbfinalspiele der ICE-Hockey League fest. Auf der einen Seite lautet die Paarung KAC gegen Pustertal, während der HCB Südtirol Alperia auf den EC Red Bull Salzburg trifft.

Die beiden Mannschaften begegnen sich bereits zum vierten Mal in den Playoff. Das erste Aufeinandertreffen datiert vom Finale 2014, wo sich die Foxes mit 3:2 in einer „Best of Five” Serie durchsetzten und erstmals die Karl Nedwed Trophy gewannen, es war zugleich die erste Teilnahme an der EBEL. Das Duell wiederholte sich im Finale 2018, auch diesmal behielten die Weißroten mit demselben Ergebnis in Spiel 7 im Volksgarten die Oberhand. 2023 trafen sich die beiden Teams abermals im Finale, auch diesmal wurde die Meisterschaft erst in Spiel 7 entschieden: in der ausverkauften Sparkasse Arena hatten die Red Bull das bessere Ende für sich. Daher kreuzen Bozen und Salzburg zum ersten Mal die Schläger in einem Halbfinale.

In den vier ausgetragenen Begegnungen der laufenden Saison gab es je zwei Erfolge, jedes Mal für die Heimmannschaft: am 15. Oktober siegte Salzburg mit 6:3, Bozen gewann das Match vom 3. November mit 3:0; am 30. Dezember folgte ein 5:2 Erfolg der Mozartstädter, während die Weißroten am 20. Jänner die letzte Begegnung in der Sparkasse Arena mit 4:1 für sich entschieden. In den direkten Begegnungen erzielten die beiden Mannschaften insgesamt je 12. Tore.

Die Red Bull haben die Regular Season auf Platz drei beendet, dabei 150 Treffer erzielt und 111 erhalten (zweitbeste Defensive). Beim Pick hatten die Salzburger die dritte Wahl und entschieden sich für die Black Wings als Viertelfinalgegner, den sie in fünf Spielen aus dem Bewerb warfen. Auch Bozen hat sich mit einem 4:1 in der Serie gegen den VSV durchgesetzt.

Das Halbfinale – immer im Best-of-Seven Modus – beginnt am Dienstag, 19. März, mit Spiel 1 in der Eisarena, wo auch Spiel 3 am Sonntag, 24. März, ausgetragen wird. Am Freitag, 22. März, und Dienstag, 26. März finden Spiel 2 und 4 in der Bozner Sparkasse Arena statt.

Nachstehend der Spielkalender mit den provisorischen Beginnzeiten: diese könnten sich aufgrund von TV-Übertragungen ändern und werden noch detailliert bekanntgegeben.

Kalender der Halbfinalspiele*

Spiel 1 – Dienstag, 19. März, @ Salzburg

Spiel 2 – Freitag, 22. März, um 19:45 (Sparkasse Arena)

Spiel 3 – Sonntag, 24. März, @ Salzburg

Spiel 4 – Dienstag, 26. März, um 19:45 (Sparkasse Arena)

falls notwendig

Spiel 5 – Donnerstag, 28. März @ Salzburg

Spiel 6 – Samstag, 30. März, um 19:45 (Sparkasse Arena)

Spiel 7 – Dienstag, 2. April @ Salzburg

*die Spielbeginnzeiten könnten sich aufgrund von TV-Direktübertragungen jeweils um 30 bzw. 15 Minuten verschieben. Diese werden rechtzeitig über die Webseite (News) bekanntgegeben.

Die Halbfinalpaarungen:

EC KAC (1) vs HC Pustertal (7)

EC Red Bull Salzburg (3) vs HCB Südtirol Alperia (4)