Foxes gewinnen Spiel 2 und stellen in der Serie auf 2:0

Villach/Bozen – In einer spannenden Begegnung, die erst in den letzten Minuten entschieden wurde, gewann der HCB Südtirol Alperia auch Spiel 2 mit 4:2 gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV in der Villacher Stadthalle. Frank & Co. führen nun in der Serie mit 2:0.

Das Match. Never Change a Winning Team, Foxes daher in derselben Aufstellung wie in Spiel 1 außer dem an Grippe erkrankten Thomas, dafür kam Söderberg neu in die Mannschaftsaufstellung.

Optimaler Beginn für Bozen, denn nach knapp einer Minute nutzte McClure einen Rebound von Lamoureaux zum Führungstreffer. Villach versuchte sofort zu regieren und belagerte das Bozner Drittel, insbesondere beim ersten Powerplay der Begegnung. Die Weißroten retteten sich dank eines starken Harvey über die Runden, der mit einem Big Save gegen Steenbergen glänzte. Im Anschluss kamen die Talferstädter besser ins Match und konnten ihr Spiel aufziehen. Außer einer Chance für Katic, Harvey war zur Stelle, verabsäumten es die Gäste, das Score zu erhöhen: DiGiacinto, zweimal Halmo, Mantenuto und wieder Di Giacinto hatten den zweiten Treffer auf dem Schläger. Glück für Bozen vier Minuten vor der ersten Pause, als Sabolic nur die Stange traf.

Foxes in Unterzahl zu Beginn des mittleren Drittels, wo Miglioranzi nach einem Zusammenprall mit Sabolic verletzt das Feld verlassen musste. Nach zwei Minuten hatte Di Perna direkt von der Strafbank kommend die erste Chance, es folgte ein Schuss von Gazley aus dem Hinterhalt, beide Male war Lamoureaux zur Stelle. Ab Minute sieben erhöhten die Hausherren die Schlagzahl und hatten durch Sabolic und Hughes zwei gute Möglichkeiten. Das erste Powerplay zugunsten der Gäste, wobei diese nicht zu einem einzigen Abschluss kamen, unterbrach den Sturmlauf der Villacher. Kurz vor Ablauf der Strafe schickte Miceli Gazley mit einem Querpass allein auf das Kärntner Tor, dieser spielte Lamoureaux gekonnt aus und brachte Bozen 2:0 in Führung. Es war eigentlich ein untypischer Powerplay Treffer. Villach warf nun alles nach vorne und Harvey bekam Schwerstarbeit, musste aber bei einem Powerlay der Hausherren kapitulieren: Doppelpass zwischen Hughes und Sabolic, letzterer erzielte den Anschlusstreffer aus spitzem Winkel. Bozen tauchte zweimal gefährlich vor dem VSV-Tor auf, einmal löste ein Weitschuss von Valentine ein Getümmel aus, dann konnte Miceli Lamoureaux nicht überwinden. Bei einer weiteren Überzahl zündete Golod den Turbo, ließ alles stehen, was sich ihm in den Weg stellte, und wurde durch die Querlatte gestoppt, im Anschluss musste der Bozner Goalie zweimal in Folge entscheidend eingreifen.

In den ersten zehn Minuten des Schlussdrittels waren die Weißroten ausschließlich mit Defensivaufgaben beschäftigt, hielten aber den rollenden Angriffen der Hausherren stand, bei einem Turnover bediente DiGiacinto mit einem Traumpass Mantenuto im Slot, Lamoureaux verwehrte ihm den Torjubel. Der dritte Treffer der Talferstädter folgte anschließend im Powerplay: Teves stellte mit einem Slapshot aus der Distanz den zwei Tore Vorsprung wieder her. Zwei Minuten später brachte Hughes nach Zuspiel von Sabolic sein Team wieder ins Spiel. Im Anschluss hielten die Foxes die Scheibe geschickt vom eigenen Drittel fern, sodass Coach Rodman seinen Goalie erst in der letzten Minute vom Feld nehmen konnte. Vergebens, denn Gazley schnappte sich die Scheibe und beförderte sie ins verwaiste Villacher Tor.

Weiter geht es am Donnerstag, 7. März, mit Spiel 3 in der Bozner Sparkasse Arena. Spielbeginn ist um 19:45 Uhr. Tickets sind online verfügbar, Karten im Vorverkauf gibt es am Mittwoch von 11:00 bis 13:00 und von 16:00 bis 18:30 Uhr, am Donnerstag von 13:00 bis 14:30 und ab 17:30 Uhr.

EC iDM Wärmepumpern VSV – HCB Südtirol Alperia – 2:4 (0:1 – 1:1 – 1:2) – Serie: 0-2

Die Tore: 01:14 Brad McClure (0:1) – 30:27 PP1 Dustin Gazley (0:2) – 34:25 PP1 Robert Sabolic (1:2) – 53:12 PP1 Josh Teves (1:3) – 55:09 John Hughes (2:3) – 59:43 EN Dustin Gazley (2:4)

Schiedsrichter: Groznik/Nikolic M. – Bärnthaler/Bedynek

PIM: 6:12

Torschüsse: 36:24

Zuschauer: 3092