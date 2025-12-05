Foxes in Wien von der Rolle

Von: ka

Bozen – Zweite Niederlage in Folge für den HCB Südtirol Alperia, der mit einem klaren 4:1 bei den Vienna Capitals untergeht. Ein Spiel, das die Weiß-Roten schlecht interpretieren: Zu viele Strafen und nie wirklich in der Partie angekommen. Am Sonntag, vor der Länderspielpause, steht die letzte Herausforderung dieses langen Roadtrips beim FTC Telekom an: Das Spiel in Budapest wird live auf TV33 übertragen (14:00 Uhr).

Der Spielbericht: Coach Kleinendorst muss auf Matt Bradley verzichten: Der MVP des Monats November, der sich im Spiel gegen Villach verletzt hat, wird aller Wahrscheinlichkeit nach erst nach der Nationalmannschaftspause zurückkehren. Dylan Di Perna kehrt ins Lineup zurück, nachdem er seit dem 12. Oktober gefehlt hatte.

In den ersten Minuten wirkt Bozen spritzig, aber nicht konsequent: Frigo trifft nach einem Wiener Fehler allein vor Cowley nur den Pfosten. Die Weiß-Roten kassieren jedoch zu viele Strafen, und Harvey muss im ersten Powerplay des Abends gegen Wallner bereits Großartiges leisten. Die Capitals spüren das Momentum und finden nach einer Chance von Franklin in Überzahl das 1: schöne Kombination zwischen Souch und Vey, Kromp muss den Puck nur noch in das verlassene Tor einschieben. Die Foxes vergeben kurz darauf den Ausgleich, als Pollock allein vor Cowley nicht abschließen kann. Die Hausherren dagegen sind abgeklärter und erhöhen in der 15. Minute durch eine Ablenkung von Gazzola nach einem Schuss von Franklin auf 2:0. Weitere Überzahlmöglichkeiten folgen, doch diesmal kann Vey Harvey nicht überwinden.

Die Weiß-Roten drücken zu Beginn des zweiten Drittels und bringen viele Schüsse auf Cowleys Tor. Doch die Disziplin bleibt ein Problem, und die Foxes geraten sogar in doppelte Unterzahl: Erst stoppt Cowley Misley im Konter, dann hält Harvey mit zwei großen Paraden die Partie offen. Doch in Minute 26 schlagen die Capitals erneut zu: Gregoire verwertet einen Pass von Kromp und stellt auf 3:0. Im ersten Powerplay der Bozner an diesem Abend entsteht kaum Gefahr – McClure trifft nur Cowleys Schulter. Auf der anderen Seite verhindert Harvey gegen Vey das Wiener 4:0. Die Gäste schließen das Mitteldrittel mit langer Offensivzeit ab, finden aber keinen Weg, Cowley zu bezwingen.

Das dritte Drittel beginnt denkbar schlecht: Ein Abspielfehler zwischen Seed und Valentine, Gregoire nutzt ihn und erzielt nach nur 31 Sekunden seinen Doppelpack. Cowley setzt sein starkes Spiel mit einer Parade gegen Frank fort, während die Zeit unaufhaltsam verrinnt. In der 54. Minute dann die einzige gute Nachricht des Abends: Der Ehrentreffer zum 4:1 durch Pascal Brunner, der mit einem Touch den Pass von Gildon ins Tor abfälscht – sein erster Saisontreffer.

Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia 4 – 1 [2-0; 1-0; 1-1]

Tore: 12:48 Christof Kromp PP1 (1-0); 14:37 Randy Gazzola (2-0); 25:17 Jeremy Gregoire (3-0); 40:31 Jeremy Gregoire (4-0); 53:51 Pascal Brunner (4-1)

Torschüsse: 32-30

Strafminuten: 4-14

Schiedsrichter: Nikolic M., Schauer / Bärnthaler, Weiss

Zuschauer: 4.180