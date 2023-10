Foxes kommen nicht in die Gänge

Bozen – Nachdem das heurige CHL Abenteuer endgültig beendet ist, liegt der Fokus des HCB Südtirol Alperia ganz auf der ICE Hockey League, beginnend ab der heutigen Begegnung in der Sparkasse Arena gegen die Black Wings Linz. Fazit der heutigen Begegnung: ein starkes Drittel reicht einfach nicht, eine gut gestaffelte Mannschaft wie die Black Wings in die Schranken zu weisen. Die Weißroten egalisierten zwar im Mitteldrittel die 2:0 Führung der Gäste durch Tore von Thomas und McClure, einen weiteren Fehler in der Defensive nutzten die Gäste für die neuerliche Führung.

Das Match.

Coach Glen Hanlon hatte außer dem angeschlagenen Frigo alle Spieler zur Verfügung, das Tor hütete Svedberg.

Denkbar schlechtes Startdrittel für die Foxes, die nach 20 Minuten mit 2:0 gegen einen starken Gegner in Rückstand lagen und kein Rezept fanden, dem Gegner Paroli zu bieten. Die beiden Treffer der Linzer gehen auf die Kappe von zwei leichtsinnigen Puckverlusten. Beim ersten verdribbelte sich McClure im Angriff, Knott schnappte sich die Scheibe, zündete den Turbo und vollendete unhaltbar in die hohe Ecke. Beim zweiten löste ein Kollektivschlaf der Bozner Defensive die Doppelführung für die Gäste aus: Stuart, Kristler und Pusnik kombinierten auf engstem Raum und letzterer netzte mit einem Lupfer ein. Dabei hatten die Weißroten noch Glück, dass bei einem weiteren Scheibenverlust von Di Perna St.Amant nur die Stange traf. Bozen hatte dem wenig entgegenzusetzen, die beste Chance hatte Neuverpflichtung Sikura nach einer Kombination mit Ford und Thomas, er knallte das Ding aus dem Slot neben das Tor, den weiteren Versuchen von Teves, Mantenuto und Felicetti fehlte die nötige Kaltschnäuzigkeit.

Die ersten Pfiffe des Publikums nach dem ersten Abschnitt hatten anscheinend ihre Wirkung, denn zum zweiten Drittel kam ein anderes Bozen aus der Kabine. Linz wurde sofort in die Zange genommen: zuerst schoss Alberga aus zentraler Position direkt Tirronen an, beim ersten Powerplay nach fünf Minuten erlöste Thomas das Publikum: seine Direktabnahme aus dem Slot wehrte der Linzer Torhüter noch ab, den Nachschuss hingegen musste er passieren lassen. Die Foxes erzeugten weiter enormen Druck, ein Miceli Schuss landete noch in der Fanghand des Gästetorhüters, in Minute acht wurden die weißroten Bemühungen belohnt: Di Perna legte quer zur Mitte, wo McClure mit dem Rücken zum Tor die Scheibe in den Kasten verlängerte. Gazley vergab die nächste Chance, ebenso Sikura aus nächster Nähe nach Zuspiel von Thomas. Gegen Mitte des Drittels flaute die Begegnung etwas ab, gegen Ende machten sich die Gäste durch einen Wraparound von Mitsch und einem Schuss aus dem Slot von Kragl wieder bemerkbar.

Bozen zu Beginn des letzten Drittels im Powerplay, ohne Erfolg, nach drei Minuten sorgte Knott wieder für Panik vor dem Bozner Gehäuse, auf der Gegenseite scheiterte Halmo an der Querlatte. Nach sechs Minuten gab es ein Novum in der Sparkasse Arena: Tirronen forderte sein Gegenüber zum Fight heraus, die anschließende Überzahl der Hausherren war zum wiederholten Mal durchwachsen. In Minute elf fiel dann die abermalige Führung für die Stahlstädter: Collins staubte eine frei liegende Scheibe zwischen zwei Bozner Verteidigern zum 3:2 ab. In Folge verwalteten die Linzer souverän das Match und waren dem vierten Treffer durch St-Amant und Lebler näher als Bozen dem Ausgleich. Die beiden Tore der Gäste in der Schlussminute waren nur mehr Ergebniskosmetik: Lebler traf ins leere Tor, während ein harmloser Schuss von St-Amant dem Bozner Torhüter durch die Beinschoner rutschte.

Am Sonntag steht für Frank & Co. bereits der nächste Einsatz auf dem Programm: um 18:00 Uhr wird das Match gegen Olimpija in der Hala Tivoli von Ljubljana angepfiffen.

HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz 2:5 (0:2 – 2:0 – 0:3)

Die Tore: 07:31 Graham Knott (0:1) – 15:24 Julian Pusnik (0:2) – 24:57 PP1 Christian Thomas (1:2) – 28:04 Brad McClure (2:2) – 49:14 Sean Collins (2:3) – 59:15 EN Brian Lebler (2:4) – 59:33 Shawn St-Amant (2-5)

Schiedsrichter: Rezek/Zrnic – Fleischmann/Pardatscher

PIM: 5:11

Torschüsse: 36:29

Zuschauer: 2215