Foxes verlieren knapp in Linz

Von: ka

Bozen – Nach zwei Siegen in Folge rutscht der HCB Südtirol Alperia in Oberösterreich aus. Die Foxes müssen sich den Steinbach Black Wings Linz mit 2:1 geschlagen geben, nach einem bis zur letzten Sekunde hart umkämpften Match. Nach dem Ende der 181 Minuten und 28 Sekunden andauernden Unbesiegbarkeit von Torhüter Harvey geraten die Weiß-Roten mit zwei Toren in Rückstand. 45 Sekunden vor Schluss verkürzen sie auf 2:1, doch Tirronen sorgt mit einer spektakulären Parade gegen Bradley kurz vor der Sirene für die Entscheidung. Trotz der Niederlage bleibt Bozen mit dem spielfreien KAC auf Platz zwei, fünf Punkte hinter Tabellenführer Fehérvár, der jedoch zwei Spiele mehr absolviert hat. Frank und Co. können jetzt durchatmen: Am kommenden Freitag und Samstag stehen in der Sparkasse Arena zwei Heimspiele gegen Graz und Fehérvár auf dem Programm.

Das Spielgeschehen:

Coach Glen Hanlon muss auf Salinitri verzichten, der sich im Spiel gegen Klagenfurt verletzt hat, wodurch die Verletztenliste – auf der sich bereits Gazley befindet – länger wird. Dafür kehren Brunner und Miglioranzi in die Aufstellung zurück.

Bozen startet gut ins Spiel und hat schon in den ersten Minuten die erste große Chance, doch Finoro kann frei vor Tirronen nicht abschließen. Die Black Wings versuchen es mit Schüssen aus dem Getümmel, die Harvey jedoch nicht gefährden. Wieder sind die Foxes dran: Bourque kommt zum Abschluss, aber der gegnerische Goalie ist zur Stelle. In der zweiten Hälfte des ersten Drittels kommt Linz besser ins Spiel: Knott hat zwei gute Gelegenheiten, trifft jedoch einmal nur das Außennetz und testet anschließend die Reflexe von Harvey. Die Weiß-Roten werden durch Finoro erneut gefährlich, während Würschl auf Seiten der Gastgeber nur den Pfosten trifft – das Ergebnis eines sehenswerten Offensivspiels.

Zu Beginn des zweiten Drittels übt Linz Druck aus, doch die besseren Chancen hat Bozen: Zunächst verhindert Tirronen einen Treffer von McClure, dessen Schuss auf dem Weg ins Kreuzeck war, dann hat Helewka Pech und trifft nur die Innenseite des Pfostens. Die Black Wings antworten durch Ograjensek und St-Amant und verteidigen sich geschickt in Unterzahl, wobei das Powerplay der Foxes keine nennenswerten Erfolge bringt. Bozen bleibt am Drücker: McClure und Brunner zwingen Tirronen erneut zu Paraden. Doch dann, in der 38. Minute, schlägt Linz zu: Greg Moro durchbricht mit einem Distanzschuss die 181 Minuten und 28 Sekunden andauernde Unbesiegbarkeit Harvey – 1:0 nach 40 Minuten.

Im dritten Drittel sucht Bozen den Ausgleich, doch Tirronen verhindert erneut einen Treffer von McClure. In der 49. Minute fällt die Entscheidung: Di Perna verliert die Scheibe beim Zonenverlassen, Ograjensek stürmt im Zwei-gegen-eins und bedient Mader, der das 2:0 erzielt. Die Weiß-Roten tun sich schwer, eine Antwort zu finden, probieren es mit einem Powerplay und nehmen schließlich den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. 45 Sekunden vor Schluss gelingt Frigo der Anschlusstreffer, als er einen Abpraller vor Tirronens Tor verwertet. Doch der finnische Torhüter sichert Linz den Sieg mit einer herausragenden Parade gegen Bradley in der letzten Sekunde. Endstand: 2:1.

Steinbach Black Wings Linz – HCB Südtirol Alperia 2 – 1 [0-0; 1-0; 1-1]

Tore: 37:01 Greg Moro (1-0); 48:06 Luka Maver (2-0); 59:15 Luca Frigo (2-1)

Torschüsse: 22-27

Strafminuten: 4-0

Schiedsrichter: Smetana, Sternat / Nothegger, Zacherl

Zuschauer: 3.879